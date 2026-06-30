TD20 de Vulkkano: equilibrio entre calidad, diseño y precio para amantes del vinilo

Vulkkano, la marca española fundada en Valencia en 2017, continúa ampliando su catálogo con el TD20, un modelo que se sitúa claramente por encima del conocido TD10. Si aquel logró consolidarse como una opción equilibrada para iniciarse en el vinilo, este nuevo lanzamiento apunta a un perfil distinto: el usuario que ya ha dado el primer paso y quiere empezar a notar diferencias reales en la escucha.

Lejos de plantearse como una simple evolución, el TD20 introduce cambios estructurales en los elementos que realmente determinan el sonido. La intención es ofrecer una experiencia más refinada sin romper la barrera psicológica del precio.

Una cápsula que marca la diferencia desde el primer surco

Uno de los avances más evidentes está en la incorporación de la cápsula Audio-Technica VM95E, equipada con aguja elíptica. Este cambio no es menor, ya que sustituye a soluciones más básicas y supone un salto directo en calidad de reproducción.

Ofrece un sonido más detallado y equilibrado, con una mejor respuesta en frecuencia y una reducción perceptible de la distorsión, especialmente en pasajes complejos o en los surcos interiores del vinilo. Es el tipo de mejora que no requiere un oído experto: la música gana en claridad, definición y naturalidad desde la primera escucha.

Más control y precisión en el brazo

Otro de los puntos donde la firma ha puesto el foco es en el brazo del tocadiscos. El TD20 incorpora una estructura más rígida y estable que, por primera vez en la gama, añade un sistema de anti-skating ajustable.

Este elemento resulta clave para equilibrar la presión que ejerce la aguja sobre el disco en ambos canales. No solo se mejora la imagen estéreo, sino que también se reduce el desgaste del vinilo y se optimiza el seguimiento del surco. En términos prácticos, se traduce en una reproducción más fiel y en una mayor durabilidad de la colección.

Menos interferencias, más protagonismo para la música

Más allá de los componentes visibles, el TD20 también introduce mejoras en aspectos menos llamativos pero igualmente decisivos. La sustitución de la clásica alfombrilla de fieltro por una de goma de alta densidad contribuye a reducir resonancias no deseadas, mientras que el platter ha sido rediseñado para minimizar la vibración residual.

El resultado es un fondo sonoro más limpio, donde los matices emergen con mayor claridad y la música fluye con menos interferencias. Son ajustes que no buscan llamar la atención, sino perfeccionar la experiencia global.

Un diseño sin estridencias

Disponible en acabados negro y marrón, mantiene una línea estética coherente con el resto del catálogo de la marca. Está pensado para integrarse de forma natural con los altavoces activos A4 ARC MKII y A5 ARC MKII, con los que comparte filosofía de diseño y enfoque sonoro.

A nivel funcional, incorpora un previo de phono integrado y conmutable, lo que facilita su uso tanto en configuraciones sencillas, conectándolo directamente a altavoces activos, como en sistemas más completos con amplificadores externos. Esta versatilidad refuerza su posicionamiento como un tocadiscos capaz de acompañar la evolución del usuario.

Precio

El Vulkkano TD20 llega con un precio de unos 230 euros, situándose en un punto especialmente competitivo dentro de su categoría. Ya en preventa.

Apuesta por la gama media

Con el TD20, la marca no solo amplía su catálogo, sino que refuerza su presencia en una gama media cada vez más disputada. La propuesta busca afinar una fórmula que cada vez interesa a más usuarios: mejorar la calidad de escucha sin entrar en territorios prohibitivos.

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Para quienes llevan años acumulando vinilos o para los que empiezan a tomarse en serio el formato, este lanzamiento representa algo cada vez más valorado: equilibrio entre prestaciones, diseño y precio.