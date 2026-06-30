SPC lanza un móvil 4G sin internet para reducir distracciones y fomentar un uso esencial

La compañía tecnológica europea SPC ha presentado Wild Cool, un teléfono móvil 4G sin acceso a internet ni redes sociales concebido para un uso básico: llamar, recibir llamadas y mantenerse localizable. El dispositivo, ya disponible, se sitúa como alternativa tanto para preadolescentes que comienzan a utilizar el móvil como para adultos que buscan reducir su exposición digital.

El lanzamiento coincide con un contexto en el que crece el interés por limitar el uso intensivo del smartphone, especialmente en periodos como el verano, cuando aumentan las actividades al aire libre y el tiempo en familia.

Un móvil para iniciarse o desconectar

El nuevo terminal se orienta a dos perfiles principales. Por un lado, familias que buscan un primer teléfono para menores sin acceso a internet ni aplicaciones, lo que evita distracciones y una exposición temprana al entorno digital. Por otro, usuarios adultos que optan por una experiencia más limitada, centrada en la comunicación básica.

El dispositivo permite realizar y recibir llamadas, sin incorporar funciones propias de los smartphones, lo que reduce el flujo constante de notificaciones.

Funciones básicas con conectividad 4G

Aunque prescinde de internet, el modelo incorpora conectividad 4G con tecnología VoLTE, lo que permite llamadas en alta definición. Integra además dos micrófonos, uno de ellos con reducción de ruido ambiental, para dar calidad en las conversaciones.

Cuenta con una batería de 1.150 mAh que, según la compañía, alcanza hasta 10 días de uso medio.

Herramientas prácticas

El terminal incluye una pantalla de 2,4 pulgadas y una agenda con capacidad para hasta 2.000 contactos, junto a ocho teclas de marcación rápida. También incorpora funciones habituales en este tipo de dispositivos, como linterna, radio FM, alarmas, calendario, cámara básica y compatibilidad con auriculares Bluetooth 5.0.

Permite ampliar el almacenamiento mediante tarjetas MicroSD de hasta 128 GB.

Control remoto y funciones de asistencia

Uno de los elementos diferenciales es la integración con el sistema Smart Help de SPC. Esta función permite a un familiar gestionar contactos a distancia o recibir avisos sobre el estado del dispositivo, como batería baja, llamadas perdidas o inactividad prolongada.

El teléfono también puede aumentar automáticamente el volumen de llamada si una primera llamada no ha sido atendida.

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Precio y disponibilidad

El SPC Wild Cool está disponible en España por 49,90 euros, en los colores Dark Matter y Mint.