iRobot lanza los nuevos Roomba Plus 575 y 515 Combo en nuestro mercado

Coincidiendo con la temporada de vacaciones, iRobot ha presentado los nuevos Roomba Plus 575 Combo Robot + Base AutoWash y Roomba Plus 515 Combo Robot + Base AutoWash, dos dispositivos para simplificar la limpieza doméstica mediante funciones avanzadas de aspirado y fregado en un solo equipo.

Ambos modelos, integrados en la gama Roomba 2026, incorporan navegación inteligente, sistemas de mantenimiento automatizado y un diseño más compacto, orientado a mejorar la accesibilidad bajo muebles y optimizar la cobertura de limpieza.

Así es el Roomba Plus 575 Combo

El Roomba Plus 575 Combo destaca por su enfoque en la limpieza profunda. Integra una potencia de succión de 25.000 Pa, pensada para eliminar suciedad incrustada, polvo fino y pelo de mascotas incluso en entornos exigentes.

El dispositivo combina tecnologías de fregado SmartScrub y DualClean, junto con mopas giratorias que se extienden hasta 30 mm para alcanzar esquinas y bordes, logrando mayor cobertura en zonas difíciles. Además, su sistema de navegación ClearView Pro LiDAR con PrecisionVision permite generar mapas tridimensionales del hogar y evitar obstáculos.

La Base AutoWash automatiza el mantenimiento al encargarse de tareas como el vaciado de suciedad o la limpieza de las mopas, reduciendo la intervención del usuario.

Así es el Roomba Plus 515 Combo

Por su parte, el Roomba Plus 515 Combo ofrece una alternativa más accesible, con una potencia de succión de 22.000 Pa y tecnologías de fregado SmartScrub y DualSpin.

Este modelo incorpora navegación ClearView LiDAR y reconocimiento de obstáculos, lo que le permite esquivar objetos sin necesidad de preparación previa del espacio. También integra cepillos y mopas con tecnología PerfectEdge para mejorar la limpieza en bordes y rodapiés.

En términos de autonomía, es capaz de cubrir superficies de hasta 185 metros cuadrados con una sola carga. Su Base AutoWash permite hasta tres meses de funcionamiento autónomo al vaciar el depósito, rellenar el agua y lavar y secar las mopas a 60 °C.

Precio y disponibilidad

Los nuevos robots aspiradores ya están disponibles a través de la web oficial de iRobot: Roomba Plus 575 Combo Robot + Base AutoWash: 479 euros (precio promocional, desde 699 euros); Roomba Plus 515 Combo Robot + Base AutoWash: 429 euros (precio promocional, desde 599 euros).

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Ambos modelos pueden adquirirse directamente en iRobot.es, donde la compañía ha centralizado su comercialización en el mercado español.