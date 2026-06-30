El Amazfit Cheetah 2 Ultra amplía sus funciones para corredores de trail

El reloj deportivo Amazfit Cheetah 2 Ultra ha incorporado nuevas funciones dirigidas a corredores de trail, centradas en la navegación avanzada, la estabilidad del posicionamiento y la interacción con mapas durante la actividad. La actualización, anunciada este 30 de junio, busca mejorar el seguimiento de rutas y el control del esfuerzo en terrenos de montaña.

Más información en ruta

Entre los cambios destaca la ampliación de los datos de navegación disponibles en tiempo real. El dispositivo permite ahora consultar información como la distancia restante, los desniveles pendientes —ascensos y descensos— y la proximidad a puntos de control.

Estos datos se integran durante la actividad para ofrecer una visión detallada del recorrido. El objetivo es facilitar la toma de decisiones en carrera, especialmente en trayectos largos o con perfiles técnicos variables.

Mejora del GPS en condiciones adversas

La actualización también aborda una de las limitaciones habituales del trail: la precisión del GPS en entornos con cobertura irregular. Zonas boscosas, relieves abruptos o cambios meteorológicos suelen afectar a la señal.

Según la compañía, el sistema de posicionamiento se ha optimizado para ofrecer un seguimiento más estable de distancia y ritmo, lo que puede traducirse en registros más fiables tanto durante la actividad como en el análisis posterior.

Interacción más ágil con el mapa

Otra de las novedades afecta al uso del mapa durante la navegación. El reloj incorpora un modo interactivo que desbloquea automáticamente la pantalla, permitiendo ampliar o desplazar el mapa de forma más rápida.

Este cambio busca facilitar la consulta del recorrido en momentos críticos, como descensos técnicos, donde el acceso inmediato a la información puede influir en la seguridad y la orientación del usuario.

Ajustes en la interfaz

La actualización incluye además modificaciones en la interfaz del dispositivo. Entre ellas, un nuevo estado visual para las tarjetas de acceso rápido, ajustes en el brillo al activar la pantalla mediante el gesto de levantar la muñeca y una mayor fluidez en la gestión de aplicaciones descargadas, que superan las 400 dentro del ecosistema Zepp.

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Uso en competición

El modelo se emplea en competiciones de ultratrail por atletas como Ruth Croft, ganadora del UTMB en su última edición, o Rod Farvard, vencedor de una prueba de 105 kilómetros en Andorra. Este tipo de uso sitúa el dispositivo en un contexto de exigencia técnica, aunque la actualización se dirige a un espectro más amplio de usuarios de montaña.