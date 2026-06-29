realme Watch 5: equilibrio entre autonomía, deporte y salud en un reloj creado para el día a día

El realme Watch 5 llega para ocupar un espacio concreto: el de los relojes inteligentes que no buscan deslumbrar por lujo o exceso de funciones, sino resolver bien lo esencial. Combina una pantalla grande, autonomía destacada, funciones de salud completas y seguimiento deportivo suficiente para la mayoría de usuarios, todo ello con un precio de entrada contenido.

Diseño y pantalla

La primera impresión que transmite el equipo es la de un reloj de corte funcional, con estética sobria y formato rectangular, más cercano a la idea de herramienta diaria que a la de accesorio premium. Su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas es uno de sus argumentos más claros, porque permite ver con comodidad datos, notificaciones y métricas durante el uso, también en exteriores.

El brillo máximo de 600 nits y la resolución 390 x 450 refuerzan esa sensación de legibilidad, algo especialmente útil si el reloj va a acompañar al usuario en entrenamientos al aire libre o en desplazamientos urbanos. No es un panel pensado para competir con modelos de gama alta, pero sí para ofrecer una experiencia visual suficiente y agradable en su segmento.

Autonomía y carga

La autonomía es probablemente el apartado donde más destaca este modelo frente a muchos rivales directos. Las pruebas realizadas al equipo demuestran hasta 16 días de uso estándar con su batería de 460 mAh, una cifra que lo coloca entre los relojes que menos obligan a pasar por el cargador dentro de esta franja de precio.

Ese dato cambia bastante la experiencia real de uso, porque reduce la dependencia del cable y hace más cómodo llevar el reloj de forma continua para registrar actividad, sueño o pulso. En un smartwatch de este tipo, la duración de batería pesa casi tanto como la cantidad de funciones, y aquí la propuesta está claramente bien resuelta.

Salud y deporte

En salud, cubre los indicadores que hoy se esperan en un reloj de consumo general: frecuencia cardíaca, sueño, estrés y nivel de oxígeno en sangre, además de otras métricas de seguimiento. No pretende sustituir un dispositivo médico, pero sí ofrecer una lectura bastante completa del estado físico diario, que es lo que la mayoría de usuarios realmente necesita.

En el terreno deportivo, el reloj amplía su alcance con 108 disciplinas y con almacenamiento de actividades sincronizable en la nube, lo que lo convierte en un compañero razonable para quien alterna gimnasio, paseo, carrera o bicicleta. A eso se suma la brújula integrada y el seguimiento de recorridos, dos elementos que ayudan a completar la orientación y el registro de rutas.

GPS y conectividad

Uno de los puntos más interesantes del Watch 5 es su GPS independiente con soporte para cinco sistemas GNSS, una función que permite registrar recorridos sin depender del móvil. Para quien sale a correr, camina por montaña o simplemente prefiere salir sin teléfono, esta característica aporta una ventaja muy concreta y fácil de valorar.

La conectividad también incluye llamadas Bluetooth en alta definición, micrófono y altavoz integrados, además de una función de intercomunicador independiente. En la práctica, esto sitúa al reloj como una extensión útil del teléfono, no como un mero accesorio pasivo, porque permite contestar o iniciar comunicaciones sin sacar el móvil del bolsillo.

Resistencia y uso diario

La certificación IP68 añade tranquilidad en el uso, ya que protege frente al agua y al polvo en situaciones normales de deporte o desplazamiento. No convierte al Watch 5 en un reloj especializado para entornos extremos, pero sí lo hace adecuado para lluvia, sudor y rutinas intensas.

Suma funciones como NFC Card, control de música desde la muñeca y modo Game Guardian, una capa de extras que amplía su uso más allá de la actividad física. Son añadidos que no cambian por completo la experiencia, pero sí ayudan a que el reloj no se quede corto en tareas de acompañamiento diario.

Valoración y precio

El realme Watch 5 es un smartwatch bien planteado para quien prioriza batería, pantalla grande, GPS autónomo y un conjunto sólido de salud y deporte sin elevar el presupuesto. No busca ser el más sofisticado ni el más refinado, pero sí uno de los más equilibrados en su categoría, y precisamente ahí encuentra su mayor virtud.

Su propuesta resulta especialmente convincente para usuarios que quieren un reloj práctico, con buena autonomía y prestaciones suficientes para el día a día, el ejercicio y la conectividad básica. Este realme Watch 5 deja una sensación positiva por su coherencia y por la utilidad real de casi todo lo que ofrece.

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Este modelo se comercializa en nuestro mercado por unos 50 euros en función del distribuidor y las ofertas puntuales.