Huawei lanza la MatePad Pro Max, tableta de 13,2 pulgadas de formato ultrafino

Huawei ha presentado en Madrid la MatePad Pro Max, una nueva tableta de gama alta con pantalla flexible OLED PaperMatte de 13,2 pulgadas, orientada a usuarios que buscan combinar trabajo, consumo multimedia y tareas creativas en un único dispositivo. La compañía la sitúa como una evolución de sus anteriores modelos por diseño, autonomía y rendimiento.

Diseño y pantalla

Destaca por un chasis de 4,7 mm de grosor y un peso de 509 gramos en la versión PaperMatte, cifras con las que Huawei la presenta como la tablet de más de 13 pulgadas más fina y ligera del mercado, según sus datos internos. El cuerpo está fabricado en aleación de aluminio y cuenta con una estructura interna reforzada para mejorar la resistencia a la flexión.

En el frontal, se elimina el notch alargado e integra unos marcos de 3,55 mm, con una relación pantalla-cuerpo del 94%. La pantalla flexible OLED PaperMatte de 13,2 pulgadas y resolución 3K incorpora tratamiento antirreflejos y certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, con el objetivo de mejorar el confort visual.

Rendimiento y autonomía

Según informa la propia marca, la nueva tableta ofrece un 20% más de rendimiento global que la MatePad Pro 13.2 2025 y mejora un 30% la disipación del calor. También integra una batería de 9.760 mAh, con una autonomía de hasta 13,6 horas en las pruebas de la compañía.

En audio, el dispositivo monta seis altavoces con crossover y una unidad de graves de cuatro drivers. Además, incorpora una cámara trasera de 50 MP junto a una cámara True-to-Color, pensada para mejorar la reproducción cromática en fotografía y captura de contenidos.

Productividad y software

La MatePad Pro Max llega acompañada del teclado Glide Keyboard, con seis filas de teclas, recorrido de 1,8 mm y panel táctil de gran formato. La firma también destaca funciones como Live Multitask, la app GoPaint y Notes, orientadas a una experiencia más cercana a la de un ordenador en tareas de multitarea y edición.

Huawei presenta este modelo como una herramienta para jornadas largas de trabajo y para flujos creativos, con integración del M-Pencil Pro en algunas configuraciones. El teclado y el stylus no se incluyen de serie en todas las versiones.

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Precio

La MatePad Pro Max ya esta disponible por 1.299 euros, en color Blue. La compañía ha anunciado una promoción de lanzamiento (hasta el 31 de julio) que rebaja el precio a 1.199 euros, con M-Pencil Pro de regalo y 12 meses de protección de pantalla, aunque el stock se prevé a partir del 8 de julio.