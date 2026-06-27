El vivo X Fold6: plegable con cámaras ZEISS y batería de 7.000 mAh llegará a Europa este año
El flagship presentado en China anticipa su desembarco europeo con fotografía avanzada, IA integrada y una apuesta por la productividad en gran pantalla
La firma vivo ha presentado en China el nuevo X Fold6, su smartphone plegable de referencia, confirmando que el dispositivo llegará a Europa a lo largo de este mismo año. La compañía refuerza así su apuesta por el mercado europeo en el segmento premium, con un modelo de fotografía avanzada, mucha autonomía y herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial.
Aunque por ahora los detalles de precio, versiones y disponibilidad concreta en Europa no han sido revelados, el X Fold6 se perfila como uno de los plegables más ambiciosos que aterrizarán en el mercado en 2026.
Fotografía ZEISS como eje diferencial
El dispositivo pone el foco en la fotografía con un sistema desarrollado junto a ZEISS. Destaca una cámara principal de 200 MP basada en sensor Samsung HPB, acompañada de un teleobjetivo ZEISS APO de 50 MP con zoom óptico 3x y capacidades de hasta 100x, además de una ultra gran angular de 50 MP.
El conjunto se apoya en el chip de imagen vivo BlueImage V3+, optimizado para dispositivos plegables, y en el recubrimiento ZEISS T para reducir reflejos y mejorar la nitidez. Como elemento diferencial, vivo introduce un extensor telefoto opcional de 200 mm equivalente, pensado para fotografía de larga distancia en movilidad.
También incorpora mejoras en retrato de alta resolución, grabación en Dolby Vision 4K y modos específicos para conciertos y escenas complejas, reforzando su enfoque como herramienta creativa.
Autonomía y resistencia en formato plegable
Uno de los puntos destacados es su batería de 7.000 mAh, una cifra poco habitual en plegables. Integra tecnología semisólida de tercera generación y ánodo de silicio, lo que permite mantener un diseño delgado sin comprometer la autonomía.
Ofrece carga rápida de 80 W por cable, 40 W inalámbrica y carga inversa. A nivel de durabilidad, cuenta con certificaciones IPX8/IPX9 frente al agua, IP5X frente al polvo y funcionamiento en temperaturas de hasta -20 °C.
Rendimiento y multitarea
El dispositivo está impulsado por el Dimensity 9500 mejorado, con un enfoque en inteligencia artificial en el propio dispositivo. La NPU incrementa su rendimiento en un 111%, facilitando tareas como síntesis de documentos o gestión avanzada de archivos.
En el día a día, esto se traduce en funciones como transcripción de reuniones, organización inteligente de documentos o búsqueda global entre aplicaciones. Además, introduce un agente de IA capaz de interactuar con un ordenador de forma remota.
Características de la pantalla
El X Fold6 incorpora una pantalla interna de 8,02 pulgadas y una externa de 6,51 pulgadas, ambas LTPO de 120 Hz y con brillo máximo de hasta 5.000 nits.
El sistema Atomic Workbench permite trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente —hasta cinco en primer plano— y reorganizar ventanas de forma flexible. Funciones como arrastrar y soltar con IA o modos de visualización paralela refuerzan su orientación a productividad.
Europa, próximo objetivo
Más allá de sus especificaciones, el anuncio clave es su llegada a Europa en este mismo año 2026. vivo no ha detallado aún fechas concretas ni precios, pero sí confirma que el despliegue se realizará proximamente.
Con este movimiento, la marca busca consolidarse en el segmento de plegables premium en Europa, donde competirá directamente con fabricantes como Samsung, Honor o Huawei en un mercado cada vez más orientado a dispositivos híbridos entre smartphone y herramienta de trabajo.
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