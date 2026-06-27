Nothing muestra el diseño del Phone (4b), su nueva apuesta para una generación más amplia de usuarios

Nothing ha desvelado el diseño del Phone (4b), el primer modelo de una nueva serie con la que la compañía busca acercar su propuesta a una nueva generación de usuarios. El anuncio anticipa un dispositivo que combina elementos reconocibles del catálogo reciente de la marca con una evolución estética más depurada.

El Phone (4b) recoge el refinamiento del diseño unibody del Phone (4a) Pro y lo fusiona con la expresiva Glyph Bar introducida en el Phone (4a). El resultado es un terminal que mantiene la identidad visual característica de la firma, pero que introduce matices propios para diferenciarse dentro de su línea.

Diseño icónico

La firma londinense apuesta de nuevo por su icónica estética transparente, reinterpretada en esta ocasión con un enfoque limpio y organizado. Los elementos internos se presentan con una disposición cuidada, acompañados de un acabado transparente más pulido y una continuidad visual que fluye entre la parte trasera y el marco del dispositivo.

Más allá del diseño, Nothing subraya que el Phone (4b) ha sido concebido para equilibrar personalidad y funcionalidad. El terminal presenta una construcción más resistente y un acabado suave al tacto, pensado para mejorar la ergonomía y la comodidad en el uso diario.

Un dispositivo accesible

Este nuevo modelo marca el inicio de una serie orientada a ampliar el alcance de la marca, manteniendo sus señas de identidad pero con un enfoque potencialmente más accesible.

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La presentación completa del Nothing Phone (4b) tendrá lugar el próximo martes 7 de julio a las 12:30 (CEST), momento en el que se conocerán todos los detalles técnicos, disponibilidad y precio. El evento podrá seguirse en directo aquí.