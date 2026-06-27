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LG gram Book 2026, el nuevo portátil de LG pensado para trabajo híbrido y estudiantes

El nuevo portátil de LG amplía la familia gram con una propuesta pensada para estudiantes y profesionales que necesitan equilibrio entre rendimiento, autonomía y precio

LG gram Book 2

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Pilar Enériz

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LG amplía su catálogo en España con el nuevo LG gram Book 2026, un modelo que busca democratizar la experiencia gram manteniendo algunos de sus pilares clave: ligereza, diseño cuidado y enfoque en la productividad móvil. Este equipo se posiciona como la puerta de entrada a la gama, orientado a usuarios que necesitan un portátil versátil para estudiar, trabajar o gestionar tareas cotidianas sin complicaciones.

Pensado para entornos híbridos, el gram Book conserva la filosofía de movilidad de la marca, con un diseño en aluminio resistente, acompañado de teclado y touchpad de alta precisión para mejorar la experiencia de uso en jornadas prolongadas.

Pantallas más grandes y formato productivo

Una de las principales novedades del LG gram Book es la ampliación de formatos de pantalla. Estará disponible en versiones de 15,6 y 16 pulgadas, ambas con paneles IPS en formato 16:10, una relación de aspecto cada vez más valorada en productividad.

Este formato ofrece más espacio vertical, lo que facilita trabajar con documentos, navegar por la web o gestionar múltiples ventanas de forma cómoda, especialmente en contextos académicos o profesionales.

Rendimiento equilibrado

Apuesta por configuraciones capaces de cubrir las necesidades habituales de la mayoría de usuarios. Integra procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI, acompañados de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD de cuarta generación.

Con opciones de hasta 32 GB de RAM, el dispositivo está preparado para multitarea, aplicaciones de productividad, consumo multimedia e incluso herramientas basadas en inteligencia artificial, manteniendo una experiencia fluida en el uso cotidiano.

Autonomía

Otro de los puntos fuertes es su batería, que alcanza hasta 26 horas de reproducción de vídeo según datos del fabricante. Esta autonomía lo convierte en un aliado fiable para quienes necesitan trabajar o estudiar durante todo el día sin depender constantemente del cargador.

Conectividad y funciones

El equipo incorpora conectividad completa y elementos cada vez más relevantes en el uso diario, como webcam con reconocimiento facial, pensada tanto para videollamadas como para mejorar la seguridad del acceso.

A esto se suma su integración dentro del ecosistema LG, lo que facilita su uso como centro de trabajo en entornos digitales conectados.

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Disponibilidad y precio en España

El LG gram Book 2026 estará disponible en España en distintas configuraciones con un precio de partida desde 1.024 euros.

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