Inteligencia artificial
EEUU autoriza a Anthropic a lanzar su modelo de IA más avanzado tras la restricción por motivos de "seguridad"
La compañía estadounidense ha explicado que, tras una "estrecha colaboración" con la administración Trump, el 'Mythos 5', su modelo de ciberseguridad "más robusto", puede volver a implementarse en un conjunto de organizaciones estadounidenses
CONTEXTO | El veto a Anthropic dispara las alarmas sobre la interferencia de Trump en la industria de la IA
La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha anunciado este sábado el restablecimiento del acceso a sus modelos más avanzados, 'Claude Fable 5' y 'Mythos 5', tras un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el cual obligó hace dos semanas a la empresa a restringir su uso por motivos de "seguridad nacional".
De esta manera, el Gobierno de Estados Unidos ha autorizado a la compañía lanzar su potente modelo de inteligencia artificial a determinadas empresas tras revisar los requisitos de licencia después del bloqueo por asuntos de seguridad.
A través de una publicación en sus redes sociales, la compañía estadounidense ha explicado que, tras una "estrecha colaboración" con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 'Mythos 5', su modelo de ciberseguridad "más robusto", puede volver a implementarse en un conjunto de organizaciones estadounidenses que operan y protegen infraestructuras críticas".
"Estamos restableciendo el acceso para estas organizaciones con rapidez y seguimos trabajando con el gobierno para ampliar el acceso a Mythos 5 y que Fable 5 vuelva a estar disponible para uso general", han informado.
Este anuncio se ha producido tras la orden ejecutiva emitida por el Gobierno estadounidense, por la cual restringía el uso de estos modelos de inteligencia artificial a ciudadanos extranjeros por motivos de "seguridad nacional".
Anthropic denunció hace dos semanas que el modelo ya contaba con estrictas salvaguardas para reducir el riesgo de uso indebido en tareas de ciberseguridad y criticó que la Casa Blanca solo les notificase las presuntas vulnerabilidades del sistema de manera verbal.
Hasta hace poco, la Administración Trump había mantenido un enfoque pasivo en la regulación de la inteligencia artificial para asegurar que las empresas estadounidenses mantuvieran su ventaja competitiva frente a rivales como China.
Sin embargo, Washington ha endurecido su postura al imponer restricciones a Anthropic y exigir a OpenAI que limite su modelo más reciente. Esta intervención respondía a los rumores de que esta tecnología representaba un grave riesgo para la seguridad global al dotar a ciberpiratas y actores hostiles de una IA capaz de detectar y explotar vulnerabilidades informáticas a una velocidad sin precedentes.
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