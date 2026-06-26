ZTE trae a nuestro mercado el nubia Air Pro, un móvil ultrafino con resistencia extrema

ZTE ha anunciado la llegada del nubia Air Pro, un smartphone posicionado en la gama media-alta con la propuesta de combinar un diseño ultrafino con altos niveles de resistencia y autonomía. El dispositivo estará disponible a partir de la primera quincena de julio por 449 euros.

Destaca por un grosor de apenas 5,99 milímetros y un peso de 172 gramos, cifras que lo sitúan entre los móviles más delgados y ligeros del mercado actual. Integra una batería de 5.000 mAh basada en tecnología de silicio-carbono, que permite mantener una alta capacidad energética sin aumentar el tamaño del dispositivo.

La construcción apuesta por un marco metálico de aluminio de alta resistencia, refuerzos estructurales en las esquinas y un cristal frontal reforzado, elementos que elevan su durabilidad. En este sentido, el terminal cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, lo que garantiza protección frente al polvo, inmersión en agua y chorros a alta presión y temperatura, una característica poco habitual en dispositivos de este grosor.

Aspectos técnicos

En el apartado técnico, el nubia Air Pro incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7100 de ocho núcleos, fabricado en 6 nanómetros, junto a Android 16 con la capa MyOS 16. Incluye funciones específicas como el modo deporte y herramientas de inteligencia artificial propias, entre ellas AI Pet.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes: un panel AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. Cuenta con biseles de 1,3 mm y una relación pantalla-cuerpo del 95,4%, lo que refuerza la experiencia visual.

En fotografía, el dispositivo integra un sistema dual con una cámara principal de 108 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles. A ello se suman funciones como Quick Snapshot, modo deporte y fotografía submarina, que permite capturar imágenes bajo el agua utilizando los botones físicos.

Incorpora carga rápida de 45 W, carga inversa de 10 W y función bypass charging, que reduce el calentamiento al alimentar directamente el dispositivo desde el cargador, contribuyendo a prolongar la vida útil de la batería.

El terminal incluye el modo One-Tap Sports, que centraliza estadísticas, mapas, música y herramientas orientadas a la actividad física y el uso en exteriores.

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Se comercializará en colores Aero White y Prime Black, en una única configuración de 8 GB de RAM —ampliables virtualmente hasta 20 GB— y 512 GB de almacenamiento interno.