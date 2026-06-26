Womanizer Premium 2 salta al cine con ‘El placer es mío’

Womanizer Premium 2 da el salto a la gran pantalla con el estreno en España de El placer es mío, una película de comedia y romance inspirada en la historia de la marca. La cinta incorpora este modelo como pieza clave de una narración que combina ficción y origen empresarial, pero el protagonismo recae en el producto y en su evolución tecnológica.

Presentado originalmente en 2018 y renovado en 2021, Premium 2 se muestra como uno de los dispositivos reconocidos del catálogo de la firma. La marca lo sitúa como un referente dentro de la categoría de bienestar íntimo por su enfoque en la discreción, la ergonomía y la personalización.

Tecnología y diseño

Entre sus principales características figuran la tecnología Pleasure Air, la función Smart Silence y Autopilot 2.0, además de 14 niveles de intensidad. El dispositivo incorpora silicona suave, carga magnética y resistencia al agua IPX7, junto con un diseño pensado para uso cómodo y sencillo.

La marca subraya que estas funciones buscaron marcar un antes y un después en el segmento, primero con el modelo original y después con esta segunda generación. En ese proceso, Premium 2 aparece como la evolución natural de un producto que ya había alcanzado una amplia resonancia internacional.

Presencia en la película

En El placer es mío, el dispositivo funciona como un vínculo entre la historia que inspira la película y el producto real que ayudó a popularizar la marca. El filme plantea una historia ficticia a partir de una idea de origen, mientras Premium 2 representa la materialización comercial y tecnológica de esa evolución.

La aparición del modelo en la cinta también refleja un cambio cultural más amplio: la progresiva normalización de la conversación en torno al bienestar íntimo. Womanizer presenta este recorrido como parte de una transformación en la manera de entender el autocuidado y la innovación aplicada al ámbito personal.

Precio y disponibilidad

Womanizer Premium 2 se comercializa en colores, entre ellos Bordeaux, Blueberry, Warm Grey, Black y Raspberry. Su precio de referencia es de 179 euros.

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La marca encuadra este lanzamiento cinematográfico dentro de una trayectoria más amplia, en la que destaca su expansión internacional y su posición dentro del grupo Lovehoney. En ese contexto, la película sirve de escaparate para un producto que ya tenía recorrido propio antes de su llegada al cine.