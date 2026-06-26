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TCL Q7D Pro, el televisor que se cuela en la gama premium con Mini LED y precio especial

Un modelo que ha pasado algo desapercibido dentro del catálogo de TCL, pero que reúne tecnología SQD-Mini LED, sonido Onkyo y un precio inferior a 1.000 euros, más bajo gracias al Amazon Prime Day

TV de TCL.

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Pilar Enériz

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La TCL Q7D Pro es uno de esos modelos que han pasado algo desapercibidos dentro del catálogo de la marca, pero que esconden argumentos potentes. Su principal baza es la tecnología SQD-Mini LED, una solución que acerca prestaciones propias de gamas superiores a un público amplio, con un precio de partida por debajo de los 1.000 euros.

La propuesta llega además en un momento oportuno, ya que coincide con el Amazon Prime Day, lo que refuerza su atractivo comercial. No estamos ante el televisor más mediático de TCL, pero sí ante una de sus apuestas más equilibradas para quienes buscan dar un salto en calidad de imagen sin disparar el presupuesto.

Imagen de gama alta

La TCL Q7D Pro incorpora tecnología SQD-Mini LED Full Array con panel HVA 2.0 Pro, hasta 480 zonas de atenuación local y un brillo máximo de 2.000 nits HDR. Sobre el papel, la combinación promete negros más profundos, mejor control de la luz y una reproducción más precisa en escenas con alto contraste.

Para todo tipo de uso

Más allá de las cifras, el modelo está orientado a un uso versátil. Su frecuencia nativa de 144 Hz y el procesador TSR AiPQ permiten una respuesta fluida tanto en cine y series como en deportes en directo o videojuegos. TCL también destaca su cobertura de color y la capacidad del sistema para optimizar la imagen según el contenido.

Sonido integrado

Otro de sus puntos diferenciales es el sistema de sonido Onkyo 2.1 Hi-Fi, una incorporación poco habitual en este rango de precio. Se trata de ofrecer una experiencia completa desde el propio televisor, con profundidad y sensación de espacio sin depender de accesorios externos.

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Otras caracteristicas

Con Google TV como plataforma inteligente y una propuesta técnica que mezcla imagen, sonido y optimización visual, la TCL Q7D Pro se presenta como una alternativa en la franja media-alta.

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