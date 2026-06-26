OpenAI planea retrasar su salida a bolsa a 2027

OpenAI planea posponer su salida a bolsa hasta el año que viene, según han explicado fuentes internas de la compañía a The New York Times.

A principios de junio, la influyente start-up de inteligencia artificial anunció que había presentado la documentación preliminar para su salida a los mercados, planeada para el tercero o cuarto trimestre de 2026. Su director ejecutivo, Sam Altman, presionó a los banqueros y abogados contratados por la empresa para que esta lograse alcanzar una valoración de 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, varios factores han llevado a la creadora de ChatGPT a replantearse su salida a bolsa. Por un lado, lo ocurrido a SpaceX, de Elon Musk, que tras recaudar más de 85.000 millones de dólares en la mayor operación bursátil de la historia ha visto como el valor de sus acciones ha caído hasta situarse en casi un 5% menos que en el momento de la salida.

Una persona usa la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT en el ordenador. / Europa Press / Archivo

Por otro lado, OpenAI ve con dudas la reciente volatilidad de los mercados mundiales, que ha llevado a gigantes tecnológicos como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta o Google a sufrir pérdidas de entre el 10 y el 15% en el último mes.

Números rojos

Es en ese escenario que los asesores de OpenAI han advertido a la emergente compañía que su salida podría coincidir con una pérdida de interés de los inversores, informa The New York Times. A ello se suman las dudas sobre la viabilidad económica de la IA y sobre si el sector estará a la altura de las desmesuradas promesas de negocio que han hinchado su valoración hasta cifras nunca antes vistas.

OpenAI también se enfrenta a retos financieros mayúsculos. Aunque en 2025 ingresó aproximadamente 13.000 millones de dólares, la compañía aún no obtiene beneficios. Sus abultadas pérdidas, de 39.000 millones, se deben principalmente al elevado gasto de la firma en diseñar y entrenar grandes modelos de lenguaje (o LLMs), en construir centros de datos y en fichar a profesionales del sector. A pesar de que ChatGPT acumula ya unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, su uso se ha ralentizado en los últimos meses, otra señal de escepticismo para los inversores.