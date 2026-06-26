Mova renueva su gama con el Z70 Ultra Roller Complete

Mova ha anunciado el lanzamiento del Z70 Ultra Roller Complete, su nuevo modelo insignia dentro de la gama de robots aspiradores con sistema de rodillo. El dispositivo parte de la base del anterior Z60, incorporando mejoras en eficiencia de limpieza, capacidad para sortear obstáculos y automatización del mantenimiento.

El equipo llega en dos acabados —Piedra Natural y Metálico— con un diseño orientado a integrarse en el entorno doméstico, aunque el foco del fabricante se sitúa en el rendimiento y la autonomía del sistema.

Fregado continuo con agua limpia

Uno de los principales cambios respecto a generaciones anteriores es la incorporación de un sistema de fregado que mantiene el agua limpia durante todo el proceso. El Z70 utiliza una versión mejorada del sistema HydroForce, que ejecuta un ciclo continuo de pulverización, fregado, raspado y recuperación.

Este mecanismo permite que el rodillo reciba agua limpia de forma constante mientras el agua sucia se elimina en tiempo real, evitando la redistribución de suciedad entre estancias. A ello se suma una mayor presión de fregado y un rodillo que alcanza hasta 800 revoluciones por minuto, lo que contribuye a mantener el contacto uniforme con el suelo y mejorar la eliminación de manchas persistentes.

Cobertura y navegación adaptativa

El Z70 introduce mejoras en la cobertura mediante una combinación de hardware y software. La limpieza de bordes asistida por inteligencia artificial optimiza el trabajo en zócalos y paredes, mientras que un cepillo lateral extensible permite acceder a esquinas y zonas estrechas.

En espacios de difícil acceso, el sistema FlexScope retrae el módulo LiDAR para reducir la altura del robot y facilitar la limpieza bajo muebles con al menos 10 cm de altura libre. Además, el dispositivo es capaz de superar obstáculos de hasta 9 cm, lo que amplía su capacidad de desplazamiento en viviendas con diferentes niveles o superficies.

El robot también ajusta automáticamente su funcionamiento al detectar alfombras: eleva el rodillo y el cepillo lateral y activa una cubierta protectora para evitar transferencias de humedad durante la limpieza.

Menor mantenimiento, mayor automatización

Otro de los ejes del dispositivo es la reducción del mantenimiento. El Z70 puede integrar un sistema opcional de conexión a la red de agua que automatiza el llenado y vaciado, eliminando gran parte de la intervención manual.

Incluye un paquete de consumibles para un año —con filtros, cepillos y solución de limpieza— y cuenta con una garantía de tres años. Según la compañía, estas medidas buscan reducir el coste de uso a largo plazo y simplificar la experiencia del usuario.

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Precio y disponibilidad

El Z70 Ultra Roller Complete se lanza en España con un precio de 1.399 euros, con una promoción inicial de 200 euros de descuento. Estará disponible a través de la web oficial de la marca y en otros grandes distribuidores.