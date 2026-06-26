NOVEDADES
La DDJ-FLX2: controladora que abre la puerta al mundo del DJ desde casa
AlphaTheta lanza un dispositivo asequible y fácil de usar, compatible con streaming y pensado para principiantes
La popularización de la música electrónica y la cultura DJ sigue encontrando nuevos aliados en dispositivos accesibles para el gran público. La DDJ-FLX2, una nueva controladora firmada por AlphaTheta, se presenta como una opción especialmente diseñada para quienes buscan iniciarse en el arte de mezclar música sin conocimientos previos.
Un equipo sencillo
El dispositivo apuesta por la simplicidad: basta con instalar una aplicación compatible en un smartphone, tableta u ordenador, conectar la controladora y comenzar a mezclar pistas de forma intuitiva. Su interfaz permite aplicar efectos de manera sencilla, replicando funciones habituales en equipos profesionales pero con una curva de aprendizaje reducida.
Características
Uno de sus atractivos es la integración con servicios de streaming como Apple Music, lo que elimina la necesidad de contar con una biblioteca musical propia descargada. Este enfoque responde a las nuevas tendencias de consumo digital, donde el acceso prima sobre la posesión.
Precio
Con un precio de 189 euros, la DDJ-FLX2 se posiciona como una alternativa asequible dentro del mercado de controladoras DJ, orientada a usuarios domésticos, aficionados y curiosos que buscan un nuevo hobby ligado a la música.
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