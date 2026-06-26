Creative lanza el XF1, altavoz de escritorio de 72 W que apuesta por la personalización del sonido

Creative Technology aumenta su catálogo de audio con el Creative XF1, un altavoz de escritorio Hi-Res diseñado para entornos domésticos y profesionales que aporta un salto en calidad sonora en un formato compacto. El lanzamiento, anunciado en este mes de junio, arranca en Japón como primer mercado antes de su despliegue global, con llegada a Europa prevista para el 6 de agosto.

Aspectos técnicos

El XF1 se presenta como un sistema 2.0 biamplificado con una potencia total de 72 W RMS y doble certificación Hi-Res Audio, tanto por cable como de forma inalámbrica. La propuesta de Creative apunta a usuarios que utilizan el escritorio como centro de trabajo, ocio y creación, combinando especificaciones avanzadas con un diseño minimalista.

En el apartado sonoro, integra un sistema activo de dos vías con amplificación dedicada para cada transductor y control DSP, lo que permite mantener un sonido equilibrado incluso a volúmenes elevados. Su rango de frecuencia, de 55 Hz a 40 kHz, busca reproducir con mayor precisión desde graves profundos hasta detalles sutiles en voces e instrumentos. A ello se suman woofers de 3 pulgadas optimizados mediante análisis FEA, orientados a mejorar la respuesta en distancias cortas, un punto clave en altavoces de escritorio.

La conectividad es otro de los pilares del XF1. El equipo incorpora Bluetooth 6.0 con soporte para LDAC, USB-C con reproducción de hasta 24 bits / 96 kHz y entrada analógica de 3,5 mm. Además, añade salida dedicada para subwoofer con cambio automático, facilitando la transición a una configuración 2.1 sin complicaciones.

Diseño atractivo

El diseño compacto —disponible en blanco y negro— está pensado para integrarse junto a monitores y portátiles sin ocupar espacio excesivo. Incluye un soporte desmontable de corcho que permite orientar los altavoces hacia el usuario, aportando además un acabado diferencial frente a otras soluciones del segmento.

En el plano del software, Creative apuesta por la personalización mediante la aplicación Creative Nexus, que ofrece un ecualizador paramétrico de 10 bandas y más de 120 preajustes. Estos perfiles cubren distintos géneros musicales y videojuegos, permitiendo adaptar el sonido a cada uso, desde tareas de edición hasta consumo multimedia.

Según Ernest Sim, CEO de Creative Technology, el XF1 responde a la evolución del escritorio como “centro del trabajo, el entretenimiento y la creatividad”, para ofrecer un audio “más cercano, más vivo y más real”.

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Precio

El Creative XF1 llegará a Europa con un precio de unos 160 euros, posicionándose como una opción competitiva dentro del segmento de altavoces compactos de alta resolución.