Reno16 Series: la apuesta de Oppo por una “pro trendy camera” con IA, 200 MP y batería de larga distancia

Oppo ha presentado en España la serie Reno16, una familia que quiere situarse en el terreno de los móviles para quienes viven pegados a la cámara y a las redes sociales. La gama llega con una idea muy definida: convertir el teléfono en una herramienta de creación visual además de un dispositivo de uso diario.

El mensaje de la marca gira alrededor del concepto Pro Trendy Camera, y no es casual. El Reno16 Pro encabeza la propuesta con una cámara principal de 200 MP, mientras que el resto de la serie combina sensores de alta resolución, funciones de IA y un sistema de captura pensado para hacer fotos y vídeos con aspecto más refinado y versátil.

Diseño con personalidad

La serie Reno16 mantiene esa línea de Oppo que mezcla acabados vistosos con un aire premium. En la variante Pop White se estrena un efecto 3D HoloVerse inspirado en nebulosas, con un juego visual que cambia según la luz y el movimiento, mientras que el módulo de cámara queda integrado en una trasera esculpida en una sola pieza para reforzar la sensación de continuidad.

También hay versiones en negro mate y combinaciones en morado y negro para los modelos de la gama, con tamaños de pantalla que buscan equilibrar comodidad y experiencia visual. El Reno16 Pro y el Reno16 apuestan por un formato de 6,32 pulgadas, mientras que otros modelos suben hasta 6,57 pulgadas para ofrecer una superficie más amplia.

Cámara con salto a gama alta

La gran carta de presentación está en la cámara. El Reno16 Pro monta un sensor principal de 200 MP que permite recortar y recomponer imágenes conservando mucho detalle, una característica que encaja muy bien con quienes luego editan contenido para redes o publicaciones.

En el resto de la familia, la marca combina una cámara principal de 50 MP con OIS, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3,5x y una ultra gran angular para ganar flexibilidad en fotografía de viaje, retrato o escenas grupales. Delante, toda la serie integra una selfie de 50 MP con campo de visión de 100 grados, pensada para selfies amplias, videollamadas y grabación de contenido en formato social.

IA para editar

La parte diferencial no está solo en capturar, sino en editar después. Incorpora funciones como AI Remix Collage, una herramienta que permite mezclar fotos y vídeos cortos en composiciones superpuestas con textos, pegatinas y efectos, y que la marca presenta como una novedad pionera en la industria.

A eso se suma Popout Collage 2.0 y POP Cam, una función que aplica estilos como Digicam, Instant Film o Fuga de luz con un toque. Es una estrategia de reducir el trabajo de edición y empujar al usuario a compartir contenido más rápido y con una estética más reconocible.

Vídeo y retrato

En el apartado de vídeo y retrato, AI Flash Photography 3.0 ajusta el flash de forma inteligente para mejorar escenas nocturnas, mientras que Color Natural 2.0 busca preservar tonos de piel y rango dinámico con un resultado más fiel.

En vídeo, la serie suma grabación 4K con estabilización y Zoom Free Video, una función que suaviza el salto entre objetivos para evitar cortes bruscos al cambiar de encuadre. La idea es ofrecer una experiencia más estable y cinematográfica sin exigir demasiada intervención al usuario.

Autonomía y rendimiento

La autonomía es otro de los pilares de la propuesta. El Reno16 Pro y el Reno16 montan baterías de 6.000 mAh con carga rápida SUPERVOOC de 80W, mientras que otras variantes suben hasta 6.500 mAh y mantienen cargas rápidas de 40W para aguantar más tiempo fuera de casa.

En rendimiento, Oppo combina chips de MediaTek y Qualcomm según el modelo, junto con funciones como AI HyperBoost 3.0, conectividad AI LinkBoost 4.0 y certificaciones IP68, IP69 e IP69K en toda la gama. Eso coloca al conjunto en una posición bastante ambiciosa tanto en uso diario como en resistencia.

Ecosistema creativo

Junto a los teléfonos llega Bubble, un accesorio magnético que funciona como monitor remoto para selfies y visor auxiliar. Pesa únicamente 35 gramos, incorpora una pantalla AMOLED de 1,73 pulgadas y se conecta al móvil para previsualizar encuadres o disparar la cámara a distancia por Bluetooth.

Más allá del uso fotográfico, el accesorio también quiere jugar la carta del estilo: su pantalla se puede personalizar con imágenes, texto, vídeos cortos y mascotas virtuales. Es un gesto interesante porque amplía la experiencia del móvil hacia un objeto de uso más personal y expresivo.

Precio y oferta

La serie Reno16 llegará a los operadores y retailers desde el 25 de junio, con distintos periodos promocionales según el modelo y una ventana de lanzamiento que se prolongará hasta el 31 de julio en el caso de los Reno16 Pro y Reno16. La gama se completa con dos versiones más accesibles, cuyos descuentos estarán activos hasta el 15 de julio.

El Reno16 Pro se ofrecerá en colores Pop White y Starlight Black, con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, por 1.099 euros. Durante la promoción de lanzamiento, su precio se reducirá a 899 euros, con la posibilidad de elegir entre unos Enco Clip 2, el nuevo Bubble o los Enco X3s, además de un cargador de 80W y una funda, en un pack valorado en 278,80 euros.

El Reno16 estará disponible en Pop White y Purple Black, con 8 GB de RAM y 512 GB de ROM, por 899 euros. En el periodo promocional, su precio bajará a 779 euros e incluirá los Enco X3s, un cargador de 80W y una funda, con un valor total de 228,80 euros.

Más abajo en la gama, el Reno16 FS se venderá en Pop White y Purple Black, con 8 GB de RAM y 512 GB de ROM, por 749 euros. Su precio promocional será de 599 euros hasta el 15 de julio, acompañado por un cargador de 45W y una funda, con un valor conjunto de 49,80 euros.

El Reno16 F cerrará la familia con 8 GB de RAM y 256 GB de ROM, también en Pop White y Purple Black, por 599 euros. Durante su promoción, vigente hasta el 15 de julio, se podrá adquirir por 449 euros, junto con un cargador de 45W y una funda, igualmente valorados en 49,80 euros.

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Por último, el Oppo Bubble se venderá de forma exclusiva en el e-commerce de la marca por 129 euros.