Gemini, sonido de 360 grados y control del hogar en un solo altavoz, así es el nuevo Google Home Speaker

Google presenta el Home Speaker como un altavoz inteligente con asistente Gemini for Home, pensado para responder preguntas, gestionar recordatorios, reproducir música y controlar dispositivos del hogar con más naturalidad.

Sonido y uso

El equipo proporciona audio equilibrado, sonido envolvente de 360 grados y una mejora clara frente al Nest Mini, con un driver dos veces mayor y unos graves 2,5 veces más potentes según se observa en las pruebas realizadas al equipo.

Altavoz centrado en Gemini

La principal novedad del Google Home Speaker es la integración con Gemini for Home, que amplía las capacidades del asistente para ofrecer respuestas completas, editar recordatorios, reproducir contenido y coordinar tareas del hogar. También es necesario destacar Gemini Live, una función que permite conversar de forma más fluida, interrumpir, seguir el hilo y pedir ayuda para resolver dudas o generar ideas, aunque requiere la suscripción Google Home Premium. En la compra del dispositivo se incluye una prueba de 6 meses de Google Home Premium para quienes cumplan las condiciones de la oferta y la activen dentro del plazo indicado por la marca.

Sonido para música, cine y podcasts

Es posible definir el Home Speaker como un dispositivo con sonido equilibrado, pensado para música, películas y podcasts, y con una reproducción uniforme en todas direcciones gracias al audio de 360 grados. La compañía subraya además su uso como parte de un sistema de cine en casa, ya que se pueden emparejar hasta dos altavoces con Google TV Streamer para crear sonido envolvente espacial. Es compatible con grupos de altavoces, con los dispositivos Nest y con equipos capaces de funcionar con Google Cast, lo que facilita enviar música a distintas estancias.

Uso en red doméstica

El altavoz está concebido para trabajar junto con otros dispositivos del ecosistema Google, de modo que el usuario pueda mover música de una habitación a otra, crear estéreo con dos unidades iguales y lanzar acciones combinadas con una sola orden.

Diseño y materiales

La marca lo comercializa en distintos colores y lo describe como un producto pensado para encajar en el hogar sin llamar la atención de forma excesiva . También indica que está fabricado con al menos un 37% de materiales reciclados, incluyendo plásticos, metales y tierras raras, siempre calculado sobre el peso total del producto con los accesorios incluidos . A ello se suma un anillo de luz en la base que informa cuando el dispositivo escucha, procesa o responde, y un interruptor físico para silenciar el micrófono por privacidad .

Ventajas del equipo

Gemini for Home aporta respuestas más ricas, recordatorios, reproducción de medios y control del hogar con más naturalidad.

Gemini Live permite una interacción más conversacional, con seguimiento de preguntas y respuestas .

Sonido de 360 grados y audio equilibrado para uso general en casa .

Mayor volumen y graves frente al Nest Mini.

Compatible con grupos de altavoces, Nest, Google Cast y emparejamiento estéreo.

Puede integrarse con Google TV Streamer para crear sonido envolvente espacial.

Diseño con materiales reciclados y opciones de color discretas .

Anillo luminoso e interruptor de micrófono para una gestión clara del estado y la privacidad .

Precio y compra

En nuestro mercado, el dispositivo tiene un precio oficial de 119,99 € en Google Store. Google añade una prueba de 6 meses de Google Home Premium, valorada en 60 €, para nuevos suscriptores. Tras ese periodo, algunas funciones avanzadas pasan a depender de la suscripción, con planes Standard y Advanced disponibles en la plataforma de Google.

Valoración

El Google Home Speaker deja una impresión positiva por la forma en que combina asistente, sonido y control doméstico en un mismo formato sencillo de entender. Su punto más sólido es la integración con Gemini for Home, que da más contexto y flexibilidad a las interacciones diarias, especialmente en tareas de consulta, recordatorios y automatización básica. También suma argumentos en audio, con sonido de 360 grados, mejora clara frente al Nest Mini y una propuesta útil para quien quiera música en varias habitaciones o una configuración de cine en casa más sencilla . A eso se añade un diseño discreto, materiales reciclados y un control físico de micrófono que refuerza la sensación de producto bien resuelto.

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Se trata de un altavoz inteligente completo, coherente con el ecosistema de Google y con una relación funcional interesante para usuarios que ya vivan dentro de ese entorno .