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Pugna EEUU-China

Alibaba denuncia a la administración Trump por añadirla a su lista negra de empresas militares de China

El gigante chino del comercio electrónico recurre así la decisión de la Casa Blanca de vincular su negocio al ejército de China

Alibaba renuncia a sacar a bolsa Cainao y ofrece 3.463 millones por el 36% que no controla

Alibaba renuncia a sacar a bolsa Cainao y ofrece 3.463 millones por el 36% que no controla / Archivo

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
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La guerra comercial de Estados Unidos contra China volverá a llevar a la administración Trump a los tribunales. El gigante tecnológico chino Alibaba ha demandado al gobierno estadounidense por figurar en la lista negra con la que Washington veta a las empresas vinculadas a las fuerzas armadas de Pekín.

La demanda, presentada ante el tribunal federal de San José, en California, alega que las acusaciones de la Casa Blanca contra la compañía de comercio electrónico "carecen de fundamento fáctico y legal", por lo que busca su exclusión de la lista. "Alibaba está gobernada por un consejo independiente, cuyos miembros no tienen ninguna vinculación militar. Sus productos y servicios están diseñados para el comercio minorista, la logística y la tecnología de la información empresarial, no para armas, defensa ni inteligencia", asegura la empresa.

El pasado 8 de junio, el rebautizado como Departamento de Guerra estadounidense amplió su lista negra de supuestas "empresas militares chinas", en la que acusa a compañías como Alibaba de "fusión militar-civil" con el aparato de defensa chino. O, dicho de otra forma, de ser un instrumento del ejército chino. El Pentágono teme que las fuerzas armadas chinas puedan recurrir a su sector privado para mejorar sus capacidades militares y obtener ventajas estratégicas.

La lista negra —conocida como 1260H— ampliada por orden del presidente Donald Trump afecta ya a un total de 188 empresas chinas, entre ellas colosos tecnológicos como Huawei o Tencent. Entre las recién añadidas están Alibaba, pero también el buscador Baidu, el fabricante de coches eléctricos BYD o la biotecnológica WuXi, que también ha demandado a la administración republicana.

Aunque no incluye sanciones formales, la legislación estadounidense indica que el Pentágono no podrá contratar las empresas que figuran en su lista negra a partir de este mes. A partir del año que viene tampoco podrá adquirir sus productos o servicios a través de terceros.

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En represalia, el régimen de Xi Jinping ha respondido a la maniobra de Trump con nuevas restricciones comerciales. El lunes, el Ministerio de Comercio chino incluyó a 10 proveedores industriales estadounidenses —desde fabricantes de drones a mineras de tierras raras— en su lista de control de exportaciones y excluyó a 46 contratistas militares de participar en negocios con el Estado chino.

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