El nuevo Fire TV Stick HD ya está disponible: más compacto y rápido por 49,99 euros

El dispositivo de Amazon destaca por su portabilidad. La firma asegura que se trata de su Fire TV Stick más pequeño hasta la fecha, con un diseño aproximadamente un 30% más estrecho que la generación anterior. Esta reducción de tamaño no solo facilita su transporte, sino que también mejora su integración en el televisor, permitiendo conectarlo al puerto HDMI sin interferencias con otros cables o dispositivos.

Novedades en la alimentación

Otro de los cambios relevantes está en la alimentación. El nuevo Fire TV Stick HD está optimizado para funcionar directamente a través del puerto USB del televisor, eliminando en muchos casos la necesidad de utilizar un adaptador de corriente independiente. Esto simplifica la instalación y reduce el número de cables necesarios.

Mejoras en el rendimiento

En términos de rendimiento, aporta mejoras notables. El nuevo modelo es, de media, más de un 30% más rápido que el Fire TV Stick HD anterior. Esta ganancia se traduce en un encendido más ágil y en una apertura más rápida de aplicaciones, uno de los puntos clave en la experiencia de uso de este tipo de dispositivos.

Con este lanzamiento, Amazon busca consolidar su posición en el segmento de streaming asequible, con un dispositivo más eficiente y práctico sin incrementar el precio respecto a generaciones previas.

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Precio

El nuevo Fire TV Stick HD ya puede adquirirse a través de Amazon por 49,99 euros.