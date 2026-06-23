NOVEDADES
El nuevo Fire TV Stick HD ya está disponible: más compacto y rápido por 49,99 euros
Amazon refuerza su catálogo de dispositivos de streaming con el lanzamiento del Fire TV Stick HD, una versión renovada con un diseño más compacto y un rendimiento mejorado
El dispositivo de Amazon destaca por su portabilidad. La firma asegura que se trata de su Fire TV Stick más pequeño hasta la fecha, con un diseño aproximadamente un 30% más estrecho que la generación anterior. Esta reducción de tamaño no solo facilita su transporte, sino que también mejora su integración en el televisor, permitiendo conectarlo al puerto HDMI sin interferencias con otros cables o dispositivos.
Novedades en la alimentación
Otro de los cambios relevantes está en la alimentación. El nuevo Fire TV Stick HD está optimizado para funcionar directamente a través del puerto USB del televisor, eliminando en muchos casos la necesidad de utilizar un adaptador de corriente independiente. Esto simplifica la instalación y reduce el número de cables necesarios.
Mejoras en el rendimiento
En términos de rendimiento, aporta mejoras notables. El nuevo modelo es, de media, más de un 30% más rápido que el Fire TV Stick HD anterior. Esta ganancia se traduce en un encendido más ágil y en una apertura más rápida de aplicaciones, uno de los puntos clave en la experiencia de uso de este tipo de dispositivos.
Con este lanzamiento, Amazon busca consolidar su posición en el segmento de streaming asequible, con un dispositivo más eficiente y práctico sin incrementar el precio respecto a generaciones previas.
Precio
El nuevo Fire TV Stick HD ya puede adquirirse a través de Amazon por 49,99 euros.
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
- Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos
- Cuesta 24.000 euros y tiene tres habitaciones y porche: así es la casa prefabricada de madera que refleja el ‘boom’ del sector