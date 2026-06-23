El Gobierno asegura que España tiene "lista" su candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Gobierno tiene "lista" la candidatura de España para albergar una de las gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este martes que el plan nacional para construir una ambiciosa infraestructura computacional en Móra la Nova (Tarragona) "está listo", un proyecto "multisede" que contará con un apéndice en San Fernando de Henares (Madrid).

"Estoy absolutamente convencido de que seremos una de las primeras gigafactorías", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No sé si al final habrá tres o cuatro, eso dependerá de la Comisión Europea", que se espera que anuncie la apertura del esperado concurso a principios de julio. Según adelantó el portal Euractiv, Bruselas apostará por la creación de tres infraestructuras grandes y otras cuatro más pequeñas en distintos países del continente. La selección de las candidaturas no se espera hasta finales de año.

La semana pasada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una inversión pública de 719 millones de euros en el proyecto de la gigafactoría española. Esta se vehiculará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y le permitirá hacerse con una participación del 47,99%. El resto quedará en manos privadas, principalmente de Telefónica, Banco Santander y ACS, el triunvirato empresarial que conjuntamente controlará el 47% del capital.

Instalaciones de un gran centro de datos / Agencias

López ha anunciado este martes que el Gobierno aportará una contribución voluntaria de 300 millones de euros a EuroHPC JU, la empresa europea de informática de alto rendimiento para iniciativas comunes de IA y tecnología cuántica. Con ello, pretenden "reducir su dependencia del exterior" y reforzar la soberanía tecnológica de la UE en un momento en el que el poder computacional se concentra cada vez más en Estados Unidos y China.

El ministro ha remarcado que las gigafactorías propuestas desde Bruselas "son mucho más que un centro de datos" y ha prometido que serán "grandes polos de inversión" que abrirá el acceso a la supercomputación de las administraciones y el tejido productivo español.