Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas selectividad 2026Mejor nota selectividadRobo móvilesMatemáticasPatinetesBarcelonaÁbalosDiego FuoliSant Joan 2026RestaurantesLa Grossa Sant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

Apuesta tecnológica

El Gobierno asegura que España tiene "lista" su candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA en Tarragona

La iniciativa busca crear grandes polos de inversión y facilitar el acceso a la supercomputación para administraciones y empresas españolas

El Gobierno aprueba la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno tiene "lista" la candidatura de España para albergar una de las gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este martes que el plan nacional para construir una ambiciosa infraestructura computacional en Móra la Nova (Tarragona) "está listo", un proyecto "multisede" que contará con un apéndice en San Fernando de Henares (Madrid).

"Estoy absolutamente convencido de que seremos una de las primeras gigafactorías", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No sé si al final habrá tres o cuatro, eso dependerá de la Comisión Europea", que se espera que anuncie la apertura del esperado concurso a principios de julio. Según adelantó el portal Euractiv, Bruselas apostará por la creación de tres infraestructuras grandes y otras cuatro más pequeñas en distintos países del continente. La selección de las candidaturas no se espera hasta finales de año.

La semana pasada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una inversión pública de 719 millones de euros en el proyecto de la gigafactoría española. Esta se vehiculará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y le permitirá hacerse con una participación del 47,99%. El resto quedará en manos privadas, principalmente de Telefónica, Banco Santander y ACS, el triunvirato empresarial que conjuntamente controlará el 47% del capital.

Instalaciones de un gran centro de datos

Instalaciones de un gran centro de datos / Agencias

López ha anunciado este martes que el Gobierno aportará una contribución voluntaria de 300 millones de euros a EuroHPC JU, la empresa europea de informática de alto rendimiento para iniciativas comunes de IA y tecnología cuántica. Con ello, pretenden "reducir su dependencia del exterior" y reforzar la soberanía tecnológica de la UE en un momento en el que el poder computacional se concentra cada vez más en Estados Unidos y China.

Noticias relacionadas y más

El ministro ha remarcado que las gigafactorías propuestas desde Bruselas "son mucho más que un centro de datos" y ha prometido que serán "grandes polos de inversión" que abrirá el acceso a la supercomputación de las administraciones y el tejido productivo español.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
  2. El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
  3. Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
  4. Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
  5. Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
  6. Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
  7. Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos
  8. Cuesta 24.000 euros y tiene tres habitaciones y porche: así es la casa prefabricada de madera que refleja el ‘boom’ del sector

El Gobierno asegura que España tiene "lista" su candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Gobierno asegura que España tiene "lista" su candidatura para albergar una gigafactoría europea de IA en Tarragona

La ONU exige a las empresas de IA que revelen el impacto climático de sus centros de datos

La ONU exige a las empresas de IA que revelen el impacto climático de sus centros de datos

Menores y redes sociales: Emiratos Arabes Unidos se une a la lista de países en los que están prohibidas para los niños

Menores y redes sociales: Emiratos Arabes Unidos se une a la lista de países en los que están prohibidas para los niños

El nuevo Fire TV Stick HD ya está disponible: más compacto y rápido por 49,99 euros

El nuevo Fire TV Stick HD ya está disponible: más compacto y rápido por 49,99 euros

KB5 de Turtle Beach, análisis: control táctil y latencia mínima en formato completo

KB5 de Turtle Beach, análisis: control táctil y latencia mínima en formato completo

Ezviz S10: la cámara doméstica que va más allá de la vigilancia

Ezviz S10: la cámara doméstica que va más allá de la vigilancia

Google invierte 75 millones de dólares en la productora A24 para acelerar la integración de la IA en el cine

Google invierte 75 millones de dólares en la productora A24 para acelerar la integración de la IA en el cine

FiiO lanza el Warmer R2R y el Level 1, dos apuestas HiFi con sonido cálido y potencia compacta

FiiO lanza el Warmer R2R y el Level 1, dos apuestas HiFi con sonido cálido y potencia compacta