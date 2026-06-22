Jordi Ribas, presidente de IA de Microsoft: "Se entiende que en Europa exista un deseo de soberanía tecnológica"

Si hay un catalán que toma decisiones de gran calado en Silicon Valley este es Jordi Ribas, presidente de Búsqueda e Inteligencia Artificial en Microsoft. Con 26 años de experiencia en el gigante tecnológico, la cuarta compañía de mayor capitalización del mundo, este reconocido doctor en ingeniería informática de Manresa ha liderado los equipos de más de 1.000 personas que han impulsado el buscador Bing y alumbrado el asistente virtual Copilot.

En esta segunda parte de la entrevista con EL PERIÓDICO, realizada en el marco del III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica, Ribas aborda la nueva etapa de Microsoft tras su relación con OpenAI, la competencia por los modelos propios, el debate sobre la inteligencia artificial general, la regulación del Gobierno de Donald Trump y la preocupación europea por la soberanía tecnológica.

Microsoft ha pasado de un matrimonio a una relación abierta con OpenAI. A principios de mes, lanzásteis vuestros primeros modelos propios de IA para competir con otras aplicaciones comerciales. ¿Qué pueden ofrecer de nuevo que no haga ChatGPT?

Todavía seguimos trabajando mucho con OpenAI y tenemos una licencia para usar todos sus modelos hasta 2032. Pero lo que queremos es hacer nuestra propia tecnología, porque al haberlos entrenado desde el principio eso nos permite innovar de una forma más independiente y mejor que si se trata de un modelo producido por otra compañía. Es por innovación, pero también es porque creemos que Microsoft podrá diferenciarse con el uso empresarial de modelos especializados para diferentes áreas. Queremos competir con los laboratorios que están haciendo los modelos más capaces.

Queremos hacer nuestra propia tecnología para innovar de una forma más independiente Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

¿Se abrió la relación con OpenAI porque iba en una dirección distinta a la de Microsoft?

La relación con OpenAI es compleja porque competimos en ciertos aspectos y colaboramos en otros. Como todas las relaciones complejas, hay partes mejores y otras que no lo son tanto, pero en general es muy positiva. En el antiguo acuerdo decidimos que OpenAI desarrollaría todos los grandes modelos de IA y eso limitaba el uso de GPU que podíamos utilizar para entrenar los nuestros. Ahora no tenemos esa limitación, podemos usar tantas como queramos y decidir cuánta computación vamos a utilizar. Y eso nos posiciona mejor para poder ser más competitivos en el futuro.

Cambiar la relación con OpenAI nos posiciona mejor para poder ser más competitivos en el futuro Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

Cada vez hay más apps de IA. ¿Estamos ante una nueva burbuja?

Creo que a largo plazo habrá muchos modelos muy competitivos que estarán entrenados para diferentes tareas. Los generales, como los de OpenAI o Anthropic, seguirán siendo importantes, pero habrá muchos. La diferenciación vendrá menos de los modelos y más de lo que llamamos la capa de contexto, que es la información que cada empresa tiene. Si ayudamos a las compañías a entrenar modelos con sus documentos, correos y bases de datos veremos como se aumentará la productividad para hacerlas mucho más afectivas. Y eso va a costar mucho menos dinero que utilizar estos modelos tan complejos.

La gran promesa de futuro de Silicon Valley es que se creará una IA general o superior a los humanos en todos los aspectos (AGI), pero no hay consenso sobre ese objetivo y cada empresa adapta el término a sus intereses. Después de tantos años dedicándote a la IA, ¿qué opinión te merece? ¿Es una hipótesis factible o una estrategia de marketing?

Depende de con quién hables. Algunos creen que ya hemos alcanzado ese estadio porque los modelos hacen cosas impresionantes y otros creen que falta mucho porque los humanos pueden hacer muchas cosas más generales. La verdad es que los dos tienen razón. El problema es que la AGI está definida de una forma muy abstracta y no hay un test para medirla. Creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que la IA actual ha superado el test de Turing. Pero como no hay uno para AGI solo hay opiniones. Yo intento no preocuparme mucho por esto. Intento seguir avanzando, innovando y mejorando la tecnología.

A veces nos sorprende un poco la reacción del Gobierno Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

Entonces, ¿cuál crees que puede ser la capacidad máxima a la que puedan llegar estos modelos?

Nadie lo sabe, pero creo que queda mucho por hacer. Hace un año había gente que decía: "La IA se está saturando, ya no quedan datos para entrenar los modelos". También investigadores buenos. Pero después salieron otros modelos mucho mejores, como Mythos. Cada vez que parece que se ha dado con el techo aparecen modelos más y más capaces.

La administración Trump ha ordenado a Anthropic bloquear Mythos y Fable 5, sus IA más avanzadas. ¿Aprueba Microsoft que el Gobierno estadounidense adopte un rol central y tenga el poder de decidir que modelos se comercializan?

Creo que es muy importante que haya un diálogo con el Gobierno de Estados Unidos porque esta tecnología es disruptiva y tiene capacidades que antes no existían. A veces nos sorprende un poco la reacción del Gobierno, pero hasta cierto punto es positivo en el sentido de que fuerza a que haya más diálogo y que podamos seguir poniendo los guardarraíles para que la tecnología evolucione de forma positiva. Al fin y al cabo, toda tecnología se puede usar para el bien y se puede usar para cosas negativas.

Tenemos una buena relación con los gobiernos de todos los países. Queremos normas que nos sigan, pero es importante que podamos seguir innovando, porque si no lo hacemos lo van a hacer otros como China.

Si no seguimos innovando, lo harán otros como China Jordi Ribas — Presidente de Búsqueda e IA en Microsoft

Cada vez más países europeos preocupados por la soberanía tecnológica cortan lazos con empresas estadounidenses como Microsoft. Como europeo que trabaja en la empresa, ¿cómo lo ve?

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A veces los gobiernos reaccionan porque quizá no hacemos un trabajo suficientemente bueno explicando las cosas. Pero también se entiende que exista un deseo de soberanía tecnológica. Lo importante no es tanto de dónde vienen las herramientas, sino que las empresas y los gobiernos europeos puedan utilizarlas de forma privada y controlada. Que puedan decidir qué usan, cómo lo usan y cómo optimizan sus procesos para sus propias tareas. Esa es la forma de independencia que creemos que puede tener cada compañía.