FiiO lanza el Warmer R2R y el Level 1, dos apuestas HiFi con sonido cálido y potencia compacta

FiiO amplía su catálogo de audio de alta fidelidad con dos nuevos dispositivos que ya pueden reservarse en nuestro mercado: el Warmer R2R, un DAC de sobremesa con arquitectura R2R y válvulas de vacío, y el Level 1, un amplificador compacto que combina potencia, conectividad moderna y diseño retro.

Ambos modelos llegan de la mano de Zococity, distribuidor oficial de la marca en el mercado español, y su disponibilidad en el país está prevista para finales de junio.

Sonido más cálido y musical

El Warmer R2R está orientado a usuarios que buscan una reproducción más emocional, con un carácter sonoro menos analítico que el de muchos convertidores digitales actuales. Para ello, FiiO apuesta por una arquitectura R2R diferencial de 24 bits y por cuatro válvulas JJ Electronic E88CC fabricadas en Europa, una combinación pensada para aportar mayor cuerpo, naturalidad en las voces y una escucha más suave.

Entre sus especificaciones destacan compatibilidad con PCM hasta 384 kHz/32 bit y DSD256, entradas USB, óptica y coaxial, y salidas RCA y XLR balanceadas. El dispositivo también incorpora modos NOS y OS, además de un transformador toroidal lineal de 46W y unos llamativos VU meters mecánicos iluminados con estética retro.

Level 1: potencia en formato compacto

La otra novedad de FiiO es el Level 1, un amplificador de sobremesa concebido para ofrecer rendimiento elevado en un cuerpo más contenido. Está basado en el chip Texas Instruments TPA3255 y alcanza una potencia de hasta 2 x 300 W, lo que lo convierte en una opción pensada para alimentar altavoces pasivos sin necesidad de recurrir a equipos de mayor tamaño.

Este modelo añade Bluetooth 6.0 con compatibilidad LDAC, entradas USB, coaxial y analógica, ajuste independiente de graves y agudos, salida para subwoofer y PRE OUT para futuras ampliaciones. Su diseño refuerza esa mezcla de funcionalidad y estética vintage, con laterales de madera y controles metálicos.

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Disponibilidad

Ambos modelos ya están disponibles a través de Zococity, y las primeras unidades llegarán al mercado español a finales de junio.