Sony LinkBuds Clip: auriculares de formato abierto que priorizan comodidad y sonido limpio

Los Sony LinkBuds Clip no siguen la fórmula habitual de los auriculares inalámbricos intraaurales. Su propuesta pasa por un formato abierto con sujeción tipo clip, pensado para llevarlos durante muchas horas sin la sensación de presión dentro del canal auditivo. Sony los presenta como unos auriculares que permiten seguir conectado con el entorno mientras se mantiene la escucha de música y podcasts.

Ese enfoque los sitúa en una categoría concreta: no compiten por aislar más, sino por combinar uso cotidiano, comodidad y percepción del entorno. La marca insiste en que la sujeción es segura y natural gracias a unas líneas redondeadas y a unas almohadillas con cámara de aire que ayudan al ajuste. Las pruebas realizadas al equipo confirman este punto.

Diseño y ajuste

El diseño es uno de los rasgos más llamativos del producto. Cada auricular pesa aproximadamente 6,4 g y el estuche ronda los 42 g, cifras que refuerzan esa idea de ligereza y uso prolongado. Además, la construcción se apoya en el formato clip para mantener el auricular sujeto sin necesidad de introducirlo en el oído.

Sony también destaca la personalización del ajuste mediante las almohadillas con cámara de aire para LinkBuds Clip. En la práctica, esto apunta a una ergonomía pensada para pasar bastantes horas con ellos puestos, algo coherente con su planteamiento abierto.

Modos de escucha

Uno de los elementos más interesantes es la presencia de tres modos de escucha con cambio por toques. El modo Estándar está pensado para el día a día, el Refuerzo de voz se orienta a entornos ruidosos y el de Reducción de fuga de sonido busca funcionar mejor en lugares silenciosos.

Esta idea encaja con el objetivo del producto: no ofrecer una experiencia cerrada, sino adaptar la escucha a cada situación. Es una solución práctica para quien alterna oficina, calle, transporte o trabajo en casa y no quiere cambiar de auriculares para cada contexto.

Sonido y llamadas

Sony ha puesto a punto una sintonización equilibrada para un sonido excepcional, y también de un sonido limpio y balanceado para listas de reproducción y podcasts. Hay que subrayar la captación de voz mediante inteligencia artificial y la tecnología Precise Voice Pickup para llamadas claras.

En cuanto a especificaciones señalar la conexión Bluetooth y un tiempo de carga de aproximadamente 1,5 horas para los auriculares y unas 3 horas para el estuche. Son compatibles con dispositivos iPhone.

Batería y conectividad

La autonomía es uno de sus argumentos más sólidos: Proporcionan hasta 37 horas de duración total de batería. A ello se suman la estabilidad Bluetooth y la conexión multipunto, dos funciones que facilitan el uso con varios dispositivos y refuerzan la idea de auriculares pensados para la rutina diaria.

Cuentan con resistencia al agua IPX4, un dato que los hace más adecuados para actividad física ligera, desplazamientos o uso en exteriores con salpicaduras. Con ese conjunto, los LinkBuds Clip se colocan como un modelo práctico para quien busca continuidad de uso por encima del aislamiento.

Para quién tienen sentido

Estos auriculares encajan especialmente bien en perfiles que quieren escuchar sin perder referencia del exterior. Son interesantes para moverse por la ciudad, trabajar en espacios donde hace falta oír lo que ocurre alrededor o mantener conversaciones sin quitarse el auricular.

También pueden resultar adecuados para quienes priorizan el confort frente al sellado habitual de los modelos intraaurales. Eso sí, su propuesta no busca sustituir a unos auriculares cerrados para cancelación activa o aislamiento, sino ofrecer una experiencia distinta basada en la escucha abierta.

Valoración

Los Sony LinkBuds Clip son una propuesta muy bien planteada dentro del formato abierto. Su mayor virtud está en cómo combinan comodidad, ligereza y una idea de sonido clara y equilibrada, con especial atención a la nitidez de voces y llamadas.

La sensación general es que Sony ha buscado un auricular que se pueda llevar mucho tiempo sin fatiga y que mantenga una escucha agradable en escenarios reales. Por eso, si se valora sobre todo la calidad de sonido dentro de una experiencia abierta y natural, el resultado es convincente y con personalidad.

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Precio

El precio oficial es de 199,99 € y se pueden comprar en la Sony Store / web oficial de Sony España.