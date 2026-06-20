AYUDA EN CASA
Philips lanza una Airfryer de doble cesta vertical que ahorra espacio en la cocina
La nueva Serie 4000 permite cocinar dos platos a la vez con hasta un 45% menos de ocupación en la encimera y un 90% menos de grasa
El espacio en la cocina es cada vez más limitado como consecuenca de la proliferación de productos para la casa.En este escenario, Philips ha presentado Airfryer Serie 4000, un modelo con un diseño de doble cesta vertical que optimiza tanto el tiempo como la superficie disponible.
El dispositivo integra dos cestas apilables de 5 litros cada una, alcanzando una capacidad total de 10 litros. Este formato permite cocinar simultáneamente dos elaboraciones distintas ocupando hasta un 45% menos de espacio respecto a freidoras de aire tradicionales.
Dos platos a la vez
Uno de los principales valores de este modelo es la sincronización automática de tiempos de cocción entre ambas cestas. Esta función permite que platos diferentes —como una guarnición y un principal— estén listos al mismo tiempo, evitando esperas.
Según la compañía, esta característica está pensada para facilitar la preparación de menús completos en el día a día, desde combinaciones rápidas entre semana hasta cenas más elaboradas para situaciones más especiales.
Cocina más saludable
La nueva Airfryer incorpora la tecnología Vertical RapidAir, que distribuye el aire caliente desde la parte superior para lograr una cocción uniforme. El resultado son alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, con hasta un 90% menos de grasa en comparación con una freidora convencional.
Además, el equipo permite cocinar grandes cantidades: hasta 1,4 kg de patatas fritas, 2 kg de verduras, 24 muslos de pollo o incluso un pollo entero de 1,2 kg en cada cesta.
Diseño funcional y cocina conectada
El modelo aporta un diseño premium con interfaz digital, seis programas preestablecidos y hasta 13 métodos de cocción, entre ellos freír, asar, hornear, recalentar o deshidratar.
Incluye ventanas en ambas cestas para supervisar el cocinado sin necesidad de abrir el aparato, así como la función “Time to Shake”, que avisa cuándo es necesario remover los alimentos para obtener mejores resultados.
En el apartado digital, la Airfryer se integra con la aplicación HomeID, desde la que se pueden consultar recetas personalizadas y seguir instrucciones paso a paso adaptadas al dispositivo.
Precio
La Philips Airfryer Serie 4000 está disponible por 229 euros en la web oficial de la marca y en distribuidores.
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