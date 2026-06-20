Mova automatiza el jardín y la piscina con sus robots de exterior

El cuidado del hogar ya no se limita al interior. Mova ha dado un paso más en su estrategia de automatización inteligente con una nueva gama de productos para exteriores que abarca desde robots cortacésped hasta dispositivos para el mantenimiento de piscinas. El objetivo es reducir al mínimo el esfuerzo del usuario también en jardines y zonas exteriores, apoyándose en tecnologías avanzadas de navegación y visión artificial.

Tecnología para jardines

En esta apuesta destaca la serie LiDAX Ultra, desarrollada para quienes precisan un cuidado del césped prácticamente autónomo en superficies amplias, de entre 800 y 2.000 metros cuadrados. Estos dispositivos integran navegación LiDAR 3D de 360 grados junto a sistemas inteligentes de detección de obstáculos, lo que permite un corte preciso sin necesidad de intervención constante.

El modelo LiDAX Ultra 800 se posiciona como una opción completa de la gama, con un precio habitual de 949 euros. Con motivo del Prime Day, estará disponible por 799 euros hasta el 26 de junio, lo que supone un descuento de 150 euros, equivalente a un 16%.

Alternativa asequible para espacios pequeños

Para jardines de menor tamaño o usuarios que se inician en este tipo de tecnología, la marca ha puesto en catálogo la serie ViAX. En este caso, el enfoque está en ofrecer una solución más accesible pero con funciones inteligentes.

El modelo ViAX 250 está diseñado para superficies de entre 250 y 600 metros cuadrados e incorpora tecnología UltraEyes AI Dual-Vision. Este sistema permite mapear el entorno, reconocer límites y evitar obstáculos mediante inteligencia artificial, simplificando al máximo la configuración inicial.

Su precio habitual es de 579 euros, aunque durante el mismo periodo promocional podrá adquirirse por 529 euros, con un descuento equivalente al 20%.

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Más allá del interior

Con este movimiento, la marca cubre una tendencia creciente en el sector tecnológico: la extensión del hogar inteligente hacia los espacios exteriores. La automatización del mantenimiento del jardín y la piscina mejora la comodidad y optimiza el tiempo del usuario, uno de los factores clave en la adopción de este tipo de dispositivos.