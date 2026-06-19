NOVEDADES
Fujifilm refuerza la apuesta por la fotografía instantánea con la instax mini 13 y una app más inteligente
La compañía lanza una cámara con temporizador, mejoras en selfie y una nueva película con estética cósmica, junto a una actualización de su aplicación basada en inteligencia artificial
Fujifilm vuelve a poner el foco en la fotografía instantánea con el lanzamiento de la nueva instax mini 13, una cámara pensada para potenciar la creatividad y simplificar la experiencia del usuario. El anuncio, realizado por Fujifilm Europe GmbH desde Ratingen (Alemania), llega acompañado de novedades en su ecosistema digital y en consumibles, reforzando una línea que sigue ganando popularidad, especialmente entre nuevos usuarios de fotografía analógica.
Diseño renovado y enfoque creativo
La instax mini 13 toma como base el éxito de la mini 12, presentada en 2023, pero introduce un diseño más cuidado y actual. Sus formas suaves y el nuevo logotipo metálico plateado aportan un aspecto más moderno y atractivo, alineado con su enfoque juvenil y creativo.
Más allá de la estética, la marca apuesta por facilitar la experimentación fotográfica. “La mini 13 es perfecta para explorar nuevas formas de expresión artística”, señala Shin Udono, vicepresidente sénior de Imaging Solutions en Fujifilm Europe, destacando el papel de la fotografía instantánea como puerta de entrada al mundo analógico.
Temporizador y mejoras para selfies
Una de las principales novedades es la incorporación de un temporizador automático con opciones de 2 y 10 segundos, una función largamente demandada que permite al fotógrafo formar parte de la escena o capturar imágenes sin necesidad de sostener la cámara.
El dispositivo incluye un espejo para selfies, modo de primer plano y corrección de paralaje, lo que mejora el encuadre en distancias cortas al alinear el visor con el objetivo. A ello se suma la exposición automática y el control inteligente del flash, que optimiza la iluminación tanto en interiores como en exteriores.
El manejo también se simplifica: el objetivo permite encender y apagar la cámara o activar el modo primer plano con un simple giro, reforzando su carácter intuitivo.
Inteligencia artificial en la app instax UP!
Junto al hardware, Fujifilm ha actualizado su aplicación gratuita instax UP!, diseñada para digitalizar y organizar fotos instantáneas. La nueva versión integra mejoras basadas en inteligencia artificial que aumentan la precisión del escaneo.
La app es ahora capaz de reconocer mejor las imágenes incluso en fondos complejos, lo que se traduce en capturas digitales más limpias y fieles. Esta evolución refuerza el puente entre la fotografía analógica y el entorno digital.
Nueva película con estética “Pastel Galaxy”
El lanzamiento se completa con una nueva variedad de película instax mini denominada Pastel Galaxy. Este consumible introduce un diseño con temática cósmica, combinando colores suaves con detalles brillantes, pensado para añadir un toque distintivo a cada instantánea.
Precio, colores y disponibilidad
La instax mini 13 estará disponible a partir del 25 de junio en cinco colores: Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green y Clay White. Su precio recomendado será de 89,99 euros (IVA incluido).
La película instax mini Pastel Galaxy llegará en la misma fecha con un precio de 12,99 euros.
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