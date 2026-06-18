LANZAMIENTOS
Oppo presentará el 25 de junio la serie Reno16 en nuestro mercado
La compañía anuncia cuatro modelos de la nueva gama, con cámara principal de 200 MP en el Reno16 Pro, diseño 3D Pop Planet, funciones de IA y una reserva anticipada con descuento limitado en su tienda oficial
La marca Oppo ha anunciado que presentará en España la serie Reno16 el próximo 25 de junio, una nueva familia de smartphones que la compañía define como “Your Pro Trendy Camera”. El lanzamiento llega con cuatro modelos —Reno16 Pro, Reno16, Reno16 F y Reno16 FS— y pone el foco en la fotografía, el diseño y las funciones impulsadas por inteligencia artificial.
Apuesta por España
Oppo enmarca esta presentación como un paso más en su apuesta por el mercado español. Según la información facilitada, la serie Reno16 destaca por su diseño 3D Pop Planet, una estética inspirada en elementos cósmicos y pensada para reforzar la idea de autoexpresión.
La compañía también subraya la incorporación de AI Remix Collage, una función orientada a la creación visual con apoyo de IA. Además, junto a la serie se lanzará Oppo Bubble, un dispositivo magnético que amplía el uso de la cámara trasera con opciones como visor remoto y control del obturador.
Cámara y diseño
El modelo más avanzado de la gama, el Reno16 Pro, incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, según detalla la nota. OPPO presenta este terminal como una propuesta centrada en fotografía creativa de nivel alto, con capacidades que la firma describe como de alto nivel.
La serie busca combinar ese apartado fotográfico con una identidad visual diferenciada. El diseño 3D Pop Planet refuerza esa línea, dentro de una estrategia que la empresa asocia a usuarios que valoran tanto la creatividad como la personalización.
Embajador y campaña
Junto al anuncio del lanzamiento, la marca ha comunicado que el grupo femenino Babymoster será el nuevo embajador de Reno16. La compañía relaciona esta colaboración con el espíritu de creatividad, confianza y autoexpresión que quiere asociar a la nueva serie.
En paralelo, se ha adelantado que en las próximas semanas irá desvelando más detalles sobre el precio y la disponibilidad de los distintos modelos en España. La información difundida no concreta por ahora esas cifras.
Reserva anticipada
Oppo España ha activado además una promoción de precompra en su tienda oficial. Los usuarios que realicen una reserva de 9,90 euros podrán acceder a un descuento de hasta 100 euros cuando comience la venta oficial, una oferta limitada al periodo previo al 25 de junio.
La promoción se ofrece exclusivamente a través del e-commerce oficial de la marca.
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