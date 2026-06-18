Inversión en Catalunya
92 millones de euros y 210 puestos de trabajo: la británica OQC elige Barcelona para el centro de computación cuántica más grande del sur de Europa
La compañía nacida de la Universidad de Oxford abrirá una planta de investigación y desarrollo de ordenadores cuánticos, cruciales para la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la salud, las finanzas o la energía
Barcelona refuerza sus ambiciones para convertirse en la capital cuántica de Europa. La empresa británica Oxford Quantum Circuits (OQC) ha elegido la ciudad condal para desplegar su nuevo centro de computación cuántica, el más grande del sur del continente.
El ambicioso proyecto de OQC, el primero que lleva a cabo fuera del Reino Unido, concentrará una inversión total de 92 millones de euros y se traducirá en la creación de hasta 210 puestos de trabajo durante los próximos cinco años.
La instalación, cuya apertura se prevé para finales de 2026, será un centro dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de ordenadores cuánticos de última generación, una compleja infraestructura informática que puede ser vital para acelerar la investigación en áreas consideradas estratégicas como la inteligencia artificial, la salud, las finanzas o la energía. OQC tendrá la misión de convertir los descubrimientos propulsados por este laboratorio en aplicaciones prácticas.
Atracción de talento y tecnología
Desde ACCIÓ, la agencia de la Generalitat de Catalunya focalizada en el crecimiento de las empresas, han celebrado que la apuesta de OQC por la capital catalana refuerza su posición y el del país "como actor estratégico" en el ecosistema de innovación de la Unión Europea. Y es que la británica es la única firma cuántica europea que ha cerrado una ronda de inversión de casi 300 millones de euros.
"La apertura del nuevo centro contribuirá a la atracción de talento y tecnología de alto valor añadido, consolidando la región como un destino de referencia para proyectos tecnológicos estratégicos y reforzando su participación en un sector clave para la competitividad y la soberanía tecnológica europea", celebran en un comunicado.
La nueva sede, bautizada 'OQC Global Quantum Development & Manufacturing Centre', cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, así como del Gobierno, del Ajuntament de Barcelona o de la agencia de atracción de inversiones Barcelona & Partners.
Los ordenadores cuánticos creados por OQC se sumarán así a los tres ya presentes en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), referente europeo en supercomputación.
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