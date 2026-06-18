Escasez mundial de chips
"Es inevitable": Apple confirma que aumentará el precio de sus productos por culpa de la IA
El incremento "sin precedentes" de la demanda de chips de memoria RAM ha llevado a una escasez de estos circuitos vitales para la electrónica de consumo que han obligado a Apple a dejar de vender algunos modelos de Mac Studio y Mac Mini
De los móviles a tu factura de electricidad: así es cómo la IA ya está encareciendo tu vida
"Desafortunadamente, las subidas de precios son inevitables". Con esta rotundidad, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha confirmado que próximamente se encarecerán algunos de los productos de la compañía, un revés para los consumidores que es culpa del auge de la inteligencia artificial.
"Estamos haciendo todo lo posible por mitigar los enormes aumentos que nos están repercutiendo, y hemos intentado proteger a nuestros clientes de ellos, pero la situación se ha vuelto insostenible", ha valorado en una entrevista concedida a The Wall Street Journal.
El encarecimiento de los dispositivos diseñados por Apple se debe a la escasez de los chips de memoria RAM, indispensables para que puedan almacenar datos. La demanda de estos circuitos vitales para la electrónica de consumo se ha disparado a raíz de la apuesta de cada vez más compañías por la IA generativa. Sin embargo, la oferta es limitada, pues su fabricación es costosa y lenta.
Esa falta de disponibilidad —bautizada con el término RAMageddon — se ha traducido en un aumento "sin precedentes" en sus precios, de entre un 80% y 90% durante el primer trimestre del año, según Wccftech. A su vez, esto ha hecho que muchas empresas opten por encarecer el producto final o incluso dejar de comercializarlos por su falta de viabilidad.
Ese cuello de botella también está afectando a Apple. "Hay menos oferta en un momento en el que los consumidores quieren dispositivos y los proveedores de memoria están repercutiendo enormes subidas de precios", explica Cook en la entrevista al WSJ. "Sin duda, necesitamos que los precios y el suministro de memoria vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo".
¿A qué productos afectará?
El máximo directivo de la tercera compañía más valiosa del mundo no ha especificado cuándo se aplicará ese aumento del precio ni a qué productos afectará. A finales de año, Apple presentará el iPhone 18, la última versión de su célebre teléfono móvil. El precio de su modelo Pro, según estima el WSJ, podría dispararse hasta los 1.299 dólares, eso es, 200 euros más caro que el iPhone 17 Pro.
En los últimos meses, la firma de la manzana mordida ya se ha visto obligada a dejar de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y la opción más económica del ordenador portátil Mac Mini, cuyo precio de salida ha aumentado hasta los 799 dólares, informa The Verge.
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