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PRODUCTOS COMPETITIVOS

Reolink incorpora la novedosa cámara de vigilancia TrackMix WiFi a la campaña de Prime Day

El modelo ofrece resolución 4K, seguimiento automático y visión dual para vigilar al mismo tiempo la escena general y los detalles más cercanos

La cámara exterior de doble lente baja un 30% y se suma a dos semanas de descuentos que llegarán hasta el 50% entre el 23 y el 26 de junio.

Reolink TrackMix WiFi .

Reolink TrackMix WiFi .

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Pilar Enériz

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Reolink ha puesto en marcha dos semanas de ofertas de Prime Day con rebajas anticipadas desde este 16 de junio y descuentos máximos durante el evento oficial, que se celebrará del 23 al 26 de junio. Entre los productos destacados figura la TrackMix WiFi, una cámara pensada para reforzar la vigilancia del hogar con resolución 4K, seguimiento automático y visión dual para controlar al mismo tiempo la escena general y el detalle más cercano.

Doble visión y seguimiento

Combina dos lentes para una vigilancia completa: una vista panorámica y otra teleobjetivo, lo que permite ver simultáneamente el entorno y acercamientos sobre personas, vehículos o mascotas. Integra auto-tracking y zoom híbrido de 6x, de modo que puede seguir el movimiento sin perder de vista el conjunto de la zona vigilada.

Más datos útiles

Según la ficha oficial, la cámara alcanza resolución 4K 8MP Ultra HD, trabaja con Wi‑Fi de doble banda 2,4/5 GHz y dispone de funciones de panorámica, inclinación y audio bidireccional. También incorpora visión nocturna con focos y sistema de detección inteligente, una combinación pensada para mejorar la respuesta ante movimientos sospechosos y reducir puntos ciegos en accesos, patios o jardines.

Oferta y contexto

En la campaña anticipada, Reolink aplica un 30% de descuento en la TrackMix WiFi y la sitúa en unos 140 euros, frente a los 200 euros habituales, dentro de una promoción que la compañía prolonga hasta el 26 de junio. La firma enmarca estas rebajas como una oportunidad para mejorar la seguridad del hogar sin cuotas mensuales, una de sus principales bazas comerciales.

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Serie en promoción

La TrackMix WiFi forma parte de una serie más amplia de productos rebajados en estas fechas, junto con modelos como OMVI 3i PoE, Duo 3 PoE, TrackFlex Floodlight WiFi, Argus PT Ultra, E1 Pro y RLK12-800WPT4. En conjunto, la campaña refuerza la apuesta de la marca por cámaras y sistemas de vigilancia orientados a usuarios domésticos que apuestan por control remoto, visión avanzada y despliegue sencillo.

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