Un ratón ultraligero y un teclado mecánico: así es la nueva serie G3 de Logitech G

Logitech G ha anunciado la ampliación de su gama de PC gaming G3 con dos nuevos periféricos que mejoran la experiencia de los equipos de competición: el ratón inalámbrico G305 X Superlight y el teclado mecánico con cable G316 X 98. La compañía enmarca este lanzamiento en el objetivo de ofrecer rendimiento de nivel profesional con un precio accesible, apoyándose en un ecosistema que ya incluía los auriculares G325 X.

La nueva serie combina prestaciones avanzadas, diseño orientado al juego competitivo y opciones de personalización, sin que ello dispare el coste final. Según Logitech G, la gama G3 pretende ser una evolución de su concepto “Play for All”, acercando a más usuarios tecnologías que hasta ahora se asociaban a productos premium.

Precisión para competir

El G305 X Superlight parte de un modelo muy conocido dentro del catálogo de la marca, pero da un salto técnico importante con un sensor HERO actualizado capaz de alcanzar los 44.000 DPI y un peso aproximado de 59 gramos. Suma compatibilidad con el receptor PRO Lightspeed, que permite llegar a una tasa de sondeo de 8 kHz, una cifra pensada para responder con velocidad y precisión en partidas exigentes.

El ratón destaca por su versatilidad de conexión, ya que puede alternar entre los modos inalámbrico , Bluetooth y cable. Logitech G asegura además que ofrece más de 130 horas de autonomía y que, con solo dos minutos de carga por USB-C, se pueden obtener hasta 3,5 horas de uso.

Diseño riguroso

Más allá de la ficha técnica, la compañía ha querido subrayar el enfoque sostenible de la serie. El ratón está fabricado con un mínimo del 51% de plástico reciclado y utiliza tornillos visibles que facilitan la reparación, una decisión que apunta tanto a prolongar la vida útil como a reforzar el argumento del llamado derecho a reparar.

En el caso del teclado G316 X 98, se apuesta por un formato mecánico con cable y una construcción orientada a quienes gustan de una sensación más “custom” sin renunciar a la velocidad. El modelo incorpora un diseño gasket ( un tipo de estructura, especialmente popular en teclados mecánicos, donde el ensamblaje interno (placa y PCB) va suspendido entre juntas de silicona o espuma) multicapa de montaje a presión, switches intercambiables en caliente y una pantalla LED de matriz de puntos para controlar ajustes y accesos rápidos.

Tacto premium y control rápido

La compañía presenta el G316 X 98 como un teclado diseñado para ofrecer ese sonido característico asociado a los teclados personalizados de gama alta. Para ello, combina una estructura pensada para mejorar la acústica con una tasa de sondeo de 8 kHz y un tiempo de respuesta de 0,125 ms.

Integra funciones de control directo, como ajuste de brillo, control de música y volumen mediante dial, además de una barra luminosa con información visual sobre la configuración activa. La personalización se completa con 30 zonas configurables, retroiluminación tecla por tecla, macros desde G HUB y compatibilidad con keycaps de vástago tipo cross-hatch y switches hot-swappable.

Ecosistema completo

Logitech G sitúa estos lanzamientos dentro de una oferta más amplia que también incluye los auriculares inalámbricos G325 X Lightspeed, presentados a principios de año. Ese modelo incorpora audio de 24 bits y micrófono sin brazo con reducción de ruido impulsada por IA, una combinación pensada para largas sesiones y para quienes priorizan una estética más limpia en el escritorio.

La integración de los tres productos en la serie G3 configura un set completo de alto rendimiento con un lenguaje de diseño coherente y opciones comunes de software mediante Logitech G HUB. Desde la marca insisten en que esta compatibilidad permitirá descargar perfiles de iluminación, macros compartidas por la comunidad y ajustes de rendimiento personalizados.

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Precios y entrada en el mercado

En cuanto a disponibilidad, el G305 X Superlight saldrá a la venta el 30 de junio de 2026 en color negro y blanco con un precio recomendado de 79,99 euros. El G316 X 98 llegará también el 30 de junio en los mismos colores, con un precio de 119,99 euros. Los auriculares G325 X ya están disponibles por 79,99 euros, cerrando así la primera propuesta completa de la serie G3.