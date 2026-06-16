Google añade nuevas funciones de IA y creatividad a teléfonos Pixel en su actualización de junio

Google ha comenzado a distribuir la actualización de junio para sus teléfonos Pixel, una tanda de novedades que amplía las funciones de edición, comunicación y seguridad del sistema, además de llevar algunas herramientas a más dispositivos. El paquete incluye cambios orientados a la creación de contenido, como la grabación con reacciones en pantalla, la edición de vídeo con Gemini Omni y la generación de música a partir de descripciones o imágenes.

Grabación con reacción

Entre las novedades destaca Reacciones en pantalla, una función que integra el vídeo selfie en las grabaciones de pantalla. La herramienta permite registrar una reacción mientras se captura lo que ocurre en el teléfono, sin necesidad de recurrir a varias aplicaciones. Según Google, el usuario puede mover y redimensionar la ventana de la cámara frontal durante la grabación.

La compañía presenta esta opción como una utilidad pensada tanto para tutoriales como para vídeos breves en redes sociales. El acceso se hace desde el panel de ajustes rápidos, con la opción de activar la cámara para selfies antes de iniciar la grabación.

Edición con Gemini

Otra de las funciones incorporadas es la edición de vídeo con Gemini Omni, que permite crear o retocar piezas audiovisuales a partir de texto, imágenes y clips. El sistema admite partir de cero, reutilizar material del carrete o trabajar con plantillas predefinidas.

Google también añade generación musical con Gemini, una herramienta con la que el usuario puede pedir una canción describiendo una idea o subiendo una foto. La aplicación genera una pista con letra y permite ajustar estilo, voces y tempo.

Más multitarea

La actualización incluye además el sistema de burbujas, que convierte cualquier aplicación en una ventana flotante. La función busca facilitar el cambio entre tareas y mejorar la multitarea en el teléfono.

En el Pixel 10 Pro Fold, esas ventanas quedan ancladas en una barra específica en la parte inferior de la pantalla, lo que facilita alternar entre aplicaciones con un toque.

Seguridad y fotos

Se amplía también la función de Traducción de Voz al Pixel 10a, con traducción en tiempo real durante llamadas telefónicas entre varios idiomas, entre ellos español, inglés, alemán, francés, hindi, italiano y portugués en versión preliminar.

La compañía integra Aviso de Emergencia en las funciones principales de detección de incidentes, como accidentes de coche, caídas o ausencia de pulso, de forma que el teléfono puede avisar a emergencias y notificar a los contactos elegidos.

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Por último, Editar con Pídeselo a Fotos pasa a estar disponible en Google Fotos para teléfonos Pixel en Reino Unido, Alemania, España, Francia e Italia, con edición conversacional para retoques simples o más complejos.