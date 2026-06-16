La firma realme presenta en España la serie P4 con baterías de hasta 7.500 mAh y precios ajustados

Realme ha anunciado el lanzamiento de su serie P4, formada por los modelos P4x y P4 Lite, dos dispositivos que priorizan la autonomía y orientados a un uso intensivo sin dependencia constante del cargador.

La compañía introduce en esta gama baterías de gran capacidad, que alcanzan los 7.500 mAh en el caso del P4x y los 6.600 mAh en el P4 Lite. Ambos terminales incorporan además carga inversa de 6W, lo que permite utilizarlos como fuente de energía para otros dispositivos.

Autonomía y durabilidad como ejes principales

Uno de los elementos diferenciales de esta serie es la durabilidad de la batería. Según datos facilitados por la marca, el P4x puede mantener un buen estado de salud durante hasta siete años y superar los 1.600 ciclos de carga, mientras que el P4 Lite se sitúa en torno a los seis años.

Los dispositivos también están diseñados para operar en un rango amplio de temperaturas, entre -20 ºC y 53 ºC, un aspecto orientado a mejorar su resistencia en condiciones exigentes.

Rendimiento para uso intensivo

Más allá de la batería, realme apuesta por un rendimiento sostenido en tareas cotidianas y entretenimiento. El P4x puede alcanzar cerca de 10 horas de juego continuado en títulos móviles, mientras que el P4 Lite supera las 8 horas en condiciones similares, apoyado por sistemas de refrigeración y optimización del rendimiento.

Ambos modelos incluyen pantalla de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 900 nits. También incorporan certificación IP64 frente a polvo y salpicaduras, así como resistencia a caídas de hasta dos metros.

Software y funciones de IA

La serie P4 llega con realme UI basado en Android 16 e integra herramientas de inteligencia artificial orientadas a la edición de imágenes y la personalización del sistema. Entre ellas se encuentran funciones como borrado de elementos en fotografías, mejora de rostros o recorte automático de imágenes.

Disponibilidad y precios

Los dispositivos ya están disponibles. El realme P4 Lite parte de 159 euros en su versión de 4 + 128 GB y alcanza los 179 euros en la variante de 256 GB. El P4x se comercializa desde 219 euros con 4 + 256 GB.

Con motivo de los Prime Day, que se celebrarán del 23 al 26 de junio, ambos modelos contarán con descuentos temporales. El P4 Lite podrá adquirirse desde 129 euros, mientras que el P4x bajará hasta los 199,99 euros.

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