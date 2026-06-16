Ezviz aumenta la seguridad sin cables con la cámara solar CB8 Lite

La seguridad del hogar genera soluciones cada vez más accesibles y inteligentes. En este contexto la firma Ezviz especializada en tecnología para el hogar conectado, se suma al Prime Day de Amazon con una campaña de descuentos que estará activa del 15 al 26 de junio, con rebajas que superan el 40% en una gama de productos.

Durante doce días, los usuarios podrán acceder a videoporteros, mirillas inteligentes y cámaras de vigilancia tanto para interior como exterior a mejores precios, en una iniciativa con la que la marca democratiza el acceso a la protección inteligente del hogar.

Control sin cables

Entre los dispositivos destacados se encuentra el CB8 Lite Kit 2PK, diseñado específicamente para entornos donde no hay acceso sencillo a la red eléctrica, como jardines, terrazas o entradas exteriores. Este kit incorpora cámaras a batería acompañadas de un panel solar de 5 W que permite mantener el sistema operativo de forma continua con apenas dos horas de luz solar directa al día.

Con esta configuración, el usuario puede olvidarse de recargas frecuentes o instalaciones complejas, lo que facilita su despliegue en prácticamente cualquier ubicación.

Cobertura

El CB8 Lite Kit 2PK apuesta por una resolución de 4 megapíxeles, para imágenes detalladas, y se complementa con una rotación motorizada de 360 grados. Esta combinación facilita cubrir amplias superficies con una única unidad, reduciendo la necesidad de instalar múltiples dispositivos y simplificando la gestión del sistema de vigilancia.

Vigilancia continua

Uno de los elementos diferenciales del dispositivo es el modo AOV (Always-On Video), que proporciona grabación continua las 24 horas del día con un consumo energético optimizado. Esta función permite mantener la vigilancia permanente sin comprometer la autonomía del equipo, reforzando la seguridad del entorno en ubicaciones sin conexión eléctrica.

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Oferta del Prime Day

El EZVIZ CB8 Lite Kit 2PK tiene un precio original de 199,99 euros, pero durante el Prime Day podrá adquirirse por 139,99 euros.