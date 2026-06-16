INNOVACIONES
Ecovacs avanza en el fregado robótico con Ozmo Roller y su sistema de rodillo activo
La tecnología, integrada en modelos como Deebot X8, T90 Pro Omni y X12, introduce presión constante y autolimpieza en tiempo real para evitar la redistribución de la suciedad
La evolución de los robots aspiradores ha estado tradicionalmente ligada a mejoras en potencia de succión, navegación o inteligencia artificial. Sin embargo, el fregado seguía siendo un desafío técnico de mayor complejidad: limpiar con agua sin extender la suciedad acumulada durante el proceso.
El reto del fregado robótico
A diferencia de la aspiración, el fregado implica gestionar líquidos, manchas adheridas y residuos que pueden redistribuirse fácilmente. Durante años, la mayoría de soluciones se han basado en mopas pasivas que, al ensuciarse, continúan recorriendo otras superficies, reduciendo la eficacia del proceso.
Ozmo: control del agua como punto de partida
Ecovacs abordó este problema con el desarrollo de Ozmo, una tecnología centrada en gestionar el uso del agua. El sistema regula cuándo, dónde y en qué cantidad se aplica, para mejorar el rendimiento del fregado frente a métodos tradicionales.
El avance decisivo llegó en 2024 con la introducción de Ozmo Roller en el Deebot X8, el primer robot aspirador con un sistema de fregado mediante rodillo activo con presión constante. Este enfoque sustituye la mopa pasiva por un rodillo en rotación continua que aplica agua limpia mientras retira el agua sucia en tiempo real.
Presión constante y limpieza continua
El uso de un rodillo activo permite concentrar la presión sobre el suelo de forma eficiente. En lugar de distribuir la fuerza sobre una superficie amplia, el sistema aplica presión localizada, lo que mejora la capacidad para eliminar manchas incrustadas.
El rodillo se mantiene en rotación constante, lo que favorece una limpieza homogénea y reduce la posibilidad de arrastrar suciedad de una zona a otra.
Evitar la contaminación secundaria
Uno de los problemas habituales del fregado robótico es la contaminación secundaria, es decir, la reutilización de una superficie de limpieza ya sucia. Para resolverlo, las versiones más recientes incorporan autolimpieza continua del rodillo.
En Ozmo 3.0, esta función se apoya en una red de distribución de agua con 32 canales y un sistema de raspado a presión constante que elimina residuos mientras el rodillo gira a velocidades de hasta 220 rpm. Este proceso mantiene la superficie de contacto limpia durante todo el ciclo de fregado.
OZMO 3.0: evolución técnica del sistema
La última generación introduce mejoras físicas y funcionales en el rodillo:
Incremento del 50% en la longitud del rodillo.
Uso de microfibras ultrafinas de 7 micras.
Mayor capacidad de absorción y retención de suciedad.
Reducción de hasta el 67% de los residuos de agua sobre el suelo, según datos de la compañía.
Aplicación en nuevos modelos
Estos avances ya se han integrado en productos recientes de la marca. La tecnología Ozmo Roller 3.0 está presente en modelos como el Deebot T90 Pro Omniy el Deebot X12, donde se combina con otros sistemas de navegación y automatización.
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