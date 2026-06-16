Una aspiradora sin cable que también friega: así es la Dreame Z30 Pro Aqua

Dreame Z30 Pro Aqua se caracteriza por su capacidad para reducir pasos en la limpieza diaria. En lugar de limitarse a aspirar, este modelo añade una función de fregado en húmedo que permite trabajar sobre suciedad seca y restos adheridos sin cambiar de dispositivo a mitad de tarea.

Esa configuración la sitúa en un terreno todavía poco habitual dentro del segmento de aspiradores sin cable. La marca articula la propuesta en torno al sistema AquaCycle 2.0, una tecnología que integra cuatro fases de trabajo —rociar, raspar, fregar y aspirar— para actuar sobre manchas y suciedad en una sola pasada.

Qué aporta AquaCycle 2.0

El elemento diferencial del producto es precisamente ese cabezal de limpieza en húmedo. El sistema está pensado para resolver restos cotidianos en cocinas, comedores o zonas de tránsito, donde la mezcla de polvo, migas y salpicaduras exige algo más que aspiración convencional.

Dreame sitúa la autonomía de uso en fregado en hasta 40 minutos, con una cobertura de hasta 290 m², cifras confirmadas en un uso estándar por las pruebas realizadas al equipo. A ello se suma una base que lava el rodillo y lo seca con aire caliente a 70 °C, un detalle que reduce parte del mantenimiento manual y evita que el usuario tenga que ocuparse del cepillo tras cada uso.

Aspiración y filtrado

En modo aspirado, Z30 Pro Aqua desarrolla una potencia de hasta 28.000 Pa y una potencia nominal de 855 W, cifras que la colocan en la franja alta del catálogo de la marca. También incorpora un sistema ciclónico para separar el polvo y un filtrado de cinco capas con una eficiencia declarada del 99,99%, orientado a retener partículas finas, polen o caspa de mascotas.

Ese conjunto no convierte al modelo en un aspirador especializado para una sola tarea, sino en un equipo de uso mixto. Es relevante porque el rendimiento en seco sigue siendo una condición básica incluso en un aparato que quiere competir, sobre todo, por versatilidad.

Diseño y manejo

El diseño incluye un tubo plegable a 90 grados y un cabezal con giro de 180 grados, dos soluciones que facilitan el acceso bajo sofás, camas y muebles bajos. No son elementos llamativos desde el punto de vista estético, pero sí útiles en el uso real, que es donde un aparato de este tipo se justifica o se cae.

La marca también incorpora TangleCut y la iluminación CelesTect. El primero busca minimizar los enredos de pelo en el cepillo, y el segundo mejora la visibilidad del polvo sobre el suelo, algo especialmente útil en superficies oscuras o en viviendas con mascotas. Son funciones conocidas en el sector, pero aquí tienen sentido dentro de un modelo que pretende resolver tanto el aspirado como el mantenimiento de suelos con menos intervención del usuario.

Lo que permite y lo que no

La Z30 Pro Aqua es un producto que destaca porque concentra varias operaciones en una sola máquina. No elimina la necesidad de preparar el suelo en ciertos casos, especialmente cuando hay residuos secos de mayor volumen o manchas muy complicadas.

Su valor está en el uso cotidiano: pequeñas manchas, polvo, restos de cocina o repaso rápido de zonas de paso. En ese contexto, la combinación de aspirado y fregado sí reduce tiempos y simplifica rutinas, sobre todo en viviendas donde la limpieza frecuente pesa más que la limpieza intensiva ocasional. Un acierto de la marca.

Precio y disponibilidad

El precio oficial comunicado para Europa es de 599 euros.

Valoración

La Dreame Z30 Pro Aqua es un producto coherente con la dirección que está tomando el segmento de aspiradores sin cable: más funciones en un solo aparato, menos dependencia de accesorios separados y más automatización en el mantenimiento. La idea está bien resuelta y los datos técnicos la sitúan como un modelo ambicioso dentro del catálogo de la marca.

Su principal virtud es la combinación de aspirado y fregado con autolimpieza del rodillo y secado a 70 °C, algo que sí puede modificar la rutina doméstica de ciertos usuarios. Su principal límite es el de siempre en este tipo de productos: por versátil que sea, no sustituye todos los escenarios de limpieza ni todos los hábitos previos.

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Interesante para quien prioriza rapidez, versatilidad y limpieza frecuente en suelos duros; menos aconsejable para quien busca una herramienta exclusivamente de aspirado o una solución de fregado más tradicional.