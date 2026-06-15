Roborock adelanta sus ofertas previas al Prime Day con rebajas en sus robots más avanzados

Roborock ha informado de la puesta en marcha de una campaña de descuentos anticipados al Prime Day de Amazon, que estará vigente desde este 15 de junio hasta el próximo día 26. Durante este periodo, se podrá acceder a una selección de productos de la marca con precios reducidos, antes del inicio oficial de las promociones dirigidas a usuarios Prime.

Según la información facilitada por la propia compañía, la iniciativa incluye rebajas destacadas en distintos dispositivos de limpieza automatizada, en un contexto en el que el fabricante mantiene una posición relevante en el mercado global de robots aspiradores tanto en valor como en volumen de ventas en los últimos años.

Potencia y diseño compacto

Entre los modelos incluidos en la campaña se encuentra el Roborock Saros 20, un robot aspirador que integra varias de las tecnologías más recientes de la marca. El dispositivo destaca por la potencia de succión, que alcanza los 36.000 Pa, así como por un diseño de perfil reducido —7,98 centímetros de altura— que facilita el acceso a zonas de difícil alcance, como el espacio bajo muebles.

Sistema de fregado y mantenimiento automatizado

El equipo incorpora un sistema de fregado con doble mopa giratoria que opera a 200 revoluciones por minuto, junto con un brazo extensible que mejora la cobertura en esquinas y bordes. A ello se suma una base multifunción que automatiza tareas de mantenimiento, incluyendo el lavado de mopas con agua caliente, su secado y el vaciado del depósito de polvo durante un periodo prolongado.

Navegación y autonomía

En el apartado de movilidad, el Saros 20 integra un sistema de elevación del chasis que le permite superar obstáculos y umbrales, así como una arquitectura específica para el tratamiento de alfombras. La navegación se apoya en sensores capaces de identificar más de 200 tipos de objetos, lo que contribuye a optimizar el recorrido y reducir incidencias durante la limpieza.

Control y conectividad

El dispositivo permite su control mediante aplicación móvil, con opciones de personalización de rutinas y compatibilidad con estándares de conectividad doméstica como Matter, según los datos proporcionados por la compañía.

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Precio promocional

Durante el periodo de la campaña, este modelo se situa con un precio reducido respecto a su tarifa habitual, pasando de 1.489 euros a 999 euros.