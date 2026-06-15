El MiniPC Geekom A5 Pro refuerza su presencia en la gama de entrada

El mercado de los ordenadores compactos continúa creciendo y diversificándose, mediante ampliación muy importante de los modelos disponibles y con precios cada vez más flexibles. En este contexto, el fabricante Geekom ha anunciado que uno de sus modelos emblemáticos el A5 Pro, mini PC orientado al usuario doméstico entra en una agresiva campaña de precio.

Características del producto

El A5 Pro integra un procesador AMD Ryzen 5 7430U, una solución suficiente pensada para cubrir necesidades habituales como el trabajo de oficina, el estudio, la navegación web o el consumo de contenidos multimedia. Este tipo de configuración también permite ejecutar juegos ligeros o tareas de productividad sin grandes exigencias gráficas, situándolo dentro de la gama de entrada con aspiraciones polivalentes.

Uno de los atractivos del dispositivo es su diseño compacto, que facilita su integración en el espacio de trabajo o entorno doméstico. Este formato, que está destapando una alta demanda en la actualidad, permite liberar espacio en el escritorio sin sacrificar funcionalidades básicas, lo que lo convierte en una alternativa a los tradicionales y voluminosos ordenadores de sobremesa.

En términos de conectividad y uso, el A5 Pro está concebido como un equipo listo para el día a día, con capacidad para cubrir las necesidades digitales habituales del hogar, desde videollamadas hasta plataformas de streaming.

Campaña promocional

Es habitual en las compañías orientales poner en marcha en estas fechas acciones promocionales ventajosas. Coincidiendo con el inicio de la campaña de verano, el fabricante ha anunciado una reducción significativa en el precio del dispositivo. El modelo, cuyo coste habitual es de 499 euros, podrá encontrarse por 374 euros, lo que supone un descuento del 25%. Según la compañía, esta rebaja se sitúa incluso por debajo de los precios previstos para el próximo Prime Day.

El producto se podrá comprar la web oficial de la marca Y dentro de su campaña de rebajas de verano

La promoción oficial de verano comienza hoy 15 de junio, una semana antes del Prime Day de Amazon, y los descuentos en la web oficial serán mayores que los disponibles durante el citado evento.

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Como también ya viene siendo habitual, Geekom ha habilitado códigos promocionales adicionales en su tienda oficial, como PRA5P25 (válido en el sitio web oficial de la marca hasta el 30 de junio) o PRSSG18, con un 18% de descuento aplicable a toda la gama de mini PC hasta el 30 de junio.