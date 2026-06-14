Philips refuerza su gama de depilación con un Beauty Set 9900 que concentra varios usos en un solo equipo

El verano suele poner el foco en la piel, en la comodidad y en la necesidad de simplificar rutinas sin perder eficacia. En ese contexto, Philips presenta una nueva generación de depiladoras y el Beauty Set 9900, una propuesta que va más allá del aparato de depilación para convertirse en una solución de autocuidado amplia, pensada para integrar distintos pasos de belleza en un único dispositivo.

La idea es ofrecer tecnología doméstica que resulte útil, cómoda y fácil de incorporar a la rutina diaria. La marca plantea este lanzamiento como una respuesta a quienes buscan resultados visibles, con herramientas diseñadas para trabajar en casa, con más control y con una experiencia de uso más intuitiva.

Distintas capacidades

El Beauty Set 9900 concentra en un solo bloque distintas funciones que normalmente se repartirían entre varios aparatos. No se trata únicamente de una depiladora mejorada, sino de un set completo de belleza que reúne cuidado facial, depilación y mantenimiento de la piel en un formato unificado.

Ese enfoque resulta especialmente interesante porque responde a una necesidad muy actual: tener menos dispositivos, pero más versátiles. Philips incorpora al set cabezal SkinLED, depiladora facial, cepillo de limpieza facial, cepillo exfoliante corporal y cabezal ProGuide, además de otros accesorios que amplían el uso del conjunto. La propuesta no solo busca eficacia, sino también orden y continuidad en la rutina.

Acción sobre la piel

Uno de los elementos diferenciales es el cabezal SkinLED, que utiliza luz LED roja y cercana infrarroja para trabajar sobre la piel mediante un calor suave y controlado. Incorpora un sensor inteligente que mantiene una temperatura constante de 45 grados, con el objetivo de ofrecer una experiencia relajante y uniforme. Philips lo presenta como una ayuda para mejorar visiblemente el aspecto general de la piel, aportando más luminosidad y una sensación de cuidado más completa.

Programación

La rutina preprogramada de 5 minutos es otro de los puntos que refuerza la facilidad de uso. Este detalle hace que el dispositivo no dependa de largas sesiones ni de configuraciones complejas, sino de un gesto breve y concreto. En una época en la que muchas rutinas de belleza buscan eficiencia, esa rapidez puede ser una ventaja real para quienes desean mantener constancia sin invertir demasiado tiempo.

Aumento de posibilidades

También destaca la versatilidad del set en lo que respecta a su uso físico. Puede emplearse en seco o en la ducha, cuenta con un mango antideslizante y ofrece hasta 60 minutos de autonomía sin cable. Son características prácticas, pero importantes, porque ayudan a que el producto encaje mejor en una rutina real.

Depilación eficaz

La nueva generación de depiladoras de arranque sigue una línea similar. Philips las ha diseñado para extraer el vello desde la raíz, con un nuevo cabezal ProGuide que trabaja con un ángulo de 75 grados para mantener un contacto constante con la piel. La marca destaca que esto permite una depilación más precisa desde la primera pasada y ayuda a reducir repeticiones innecesarias. A ello se suma una luz LED que mejora la visibilidad y facilita localizar incluso el vello más fino.

La tecnología de doble acción también forma parte de esa apuesta por la practicidad. Permite capturar vello corto sin necesidad de ejercer presión, lo que puede contribuir a una experiencia más ágil y controlada. En conjunto, el planteamiento es coherente con la idea de una depilación más cómoda, más visible y mejor adaptada al uso doméstico.

Mención aparte merece la Depiladora Facial Serie 5000, incluida también dentro de la propuesta de Philips. Se trata de un dispositivo específico para el vello fino del rostro, con cabezal hipoalergénico, cuchillas autoafilables, espejo y luz LED circular. Su diseño compacto y su funcionamiento con pila la convierten en una herramienta práctica para retoques rápidos o para completar una rutina más amplia.

Conjunto de servicio

En términos de producto, lo más interesante del lanzamiento no es solo cada accesorio por separado, sino la lógica global que lo sostiene. Philips no presenta una colección dispersa de dispositivos, sino una estructura pensada para cubrir varias necesidades de cuidado personal con una misma familia de soluciones. Eso da al conjunto una identidad más sólida y lo diferencia de otras propuestas más fragmentadas.

De cara al verano, esta combinación puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan una mejora visible del aspecto de la piel con tecnología segura y un uso sencillo. El Beauty Set 9900 destaca precisamente por su capacidad para reunir depilación, limpieza y tratamiento en una sola experiencia, algo que puede simplificar bastante la rutina sin sacrificar sensación de calidad.

Precio y dónde saber más

El precio oficial del Beauty Set 9900 es de unos 190€ en la web de Philips. A la página oficial del producto se accede desde este enlace.

Noticias relacionadas

Valoración

Philips propone un sistema bien resuelto, versátil y pensado para un uso cotidiano real. El Beauty Set 9900 sobresale como un bloque de belleza completo que aporta funcionalidad, cuidado y comodidad en una misma idea, algo valioso para quienes quieren afrontar el verano con una rutina más práctica y ordenada.