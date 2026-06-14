Las mejores aplicaciones de IA para tu día a día

La inteligencia artificial se ha convertido en la nueva fiebre del oro, un tren que promete grandes oportunidades económicas al que cada vez más países y empresas se están subiendo. El frenesí inversor que desde finales de 2022 ha eclipsado el mercado se ha traducido en un océano de aplicaciones comerciales entre las que es difícil navegar.

¿Qué plataforma puedo utilizar para resumir documentos complejos? ¿Y para crear un agente autónomo que ejecute tareas por mí? Para orientar a los internautas, EL PERIÓDICO ha elaborado una guía práctica que recopila las mejores apps de IA generativa y las clasifica según sus usos.

Si lo que buscas es una IA capaz de hacer de todo, Anthropic, OpenAI y Google ofrecen los mejores modelos multimodales con un amplio razonamiento. Sus últimos lanzamientos, Claude Fable 5 y Claude Opus 4.8, GPT-5.5 y Gemini 3.1, ocupan el podio de los sistemas más potentes del mundo, según Artificial Analysis Intelligence Index, índice de referencia en el sector. En alguna de esas listas también se cuela Qwen, la familia de modelos desarrollada por el gigante chino Alibaba.

A través de sus apps, Claude, ChatGPT y Gemini, los usuarios pueden acceder a asistentes completos capaces de buscar información, escribir, resumir documentos complejos, generar código informático y trabajar tanto con voz como cono imágenes. Así pues, estas soluciones pueden ser particularmente útiles para profesionales que necesitan leer mucho material y que trabajan con herramientas de ofimática.

Aunque los modelos multimodales son capaces de generar imágenes a través de órdenes escritas, hay apps particularmente potentes como GPT Image 2, de OpenAI, o Google Flow, una plataforma de "creación cinematográfica" potenciada por Veo 3, su último modelo en generación de vídeo, así como Nano Banana Pro, especializada en imágenes sintéticas. Es también el caso de Runway, más dirigida a profesionales del sector, o Midjourney, Canva, Adobe Firefly o Stable Diffusion, de la empresa Stability AI, más fáciles de usar para los usuarios sin conocimientos previos.

Es importante remarcar que esta rama de la industria de la IA es particularmente controvertida, pues algunas empresas han sido denunciadas por utilizar obras con derechos de autor sin permiso ni retribución económica para entrenar sus modelos y otras han sido acusadas de no hacer lo suficiente para impedir la creación de contenidos abusivos o ilegales.

En el campo de la generación de audio hay apps especializadas en generar voces sintéticas, otras en la transcripción y otras enfocadas a la producción musical. En el primer tipo despunta la start-up polaco-estadounidense ElevenLabs, valorada en 11.000 millones de dólares. En el segundo, Otter.ai, Scribe, Rev, Sonix o TurboScribe. En el tercero, destacan Suno; Lyria 3, de Google DeepMind; Mureka, MiniMax o Udio.

Como en el anterior punto, la creación de música con IA ha despertado el malestar de parte importante la industria artística. Sin ir más lejos, Universal Music Group, Sony Music y Warner Records han denunciado a Suno y Udio, acusándolas de usar canciones protegidas por los derechos de autor para entrenar sus modelos de IA. Artistas como Billie Eilish, Stevie Wonder, Katy Perry o Pearl Jam se han sumado a las protestas.

La IA ha abierto la puerta a que usuarios sin conocimientos puedan generar código informático y depurar errores, crucial para la creación de páginas web, apps u otras herramientas digitales, solo con instrucciones conversacionales. Si lo que buscas es un asistente que agilice el llamado vibe coding, los más populares son Claude Code, de Anthropic y Codex, de OpenAI. Ambos están siendo ampliamente utilizados en la industria de software.

Sin embargo, también hay otras soluciones remarcables como Cursor, un agente para editar código que utiliza modelos de otras empresas y que SpaceX, de Elon Musk, prevé comprar por 60.000 millones de dólares tras su salida a bolsa. Es también el caso del asistente GitHub Copilot, desarrollado por OpenAI y propiedad de Microsoft.

Muchos internautas ya utilizan los chatbots de IA como oráculos a quienes hacer todo tipo de preguntas. Eso comporta riesgos, pues los modelos siguen generando información errónea que presentan como cierta. Con eso en mente, una de las apps más recomendables para buscar información es Perplexity, que genera respuestas sintéticas con enlaces a fuentes. Para procesar y analizar documentos en un entorno cerrado, otra opción robusta es NotebookLM, de Google, o Claude 3.7 Sonnet. La empresa mejor posicionada para capitalizar ese uso es Google, que ya ha integrado su IA en su popular buscador a través del Modo IA y los resúmenes que genera AI Overviews. Aun así, los expertos recomiendan contrastar los datos y enlaces regurgitados por las apps de su elección.

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La industria de la IA se está desplazando de los chatbots a los agentes, mayordomos digitales teóricamente capaces de ejecutar todo tipo de tareas de forma más o menos autónoma. Aunque su uso puede entrañar riesgos de ciberseguridad, existen apps destinadas a usuarios comunes y otras para clientes empresariales que buscan automatizar parte de sus tareas. Para los primeros, destacan Claude Cowork, OpenClaw, ChatGPT Agent, Manus, Genspark o Kuse Cowork. Para el sector industrial, las más relevantes para la gestión de agentes complejos son Claude Managed Agents, OpenAI Frontier, Microsoft Agent 365, Gemini Enterprise Agent Platform o Meta Business Agent.