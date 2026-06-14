Quién es quién en la carrera por el dominio de la inteligencia artificial

La lista desplegada a continuación se limita a las empresas que diseñan soluciones de IA generativa, desde chatbots hasta agentes más o menos autónomos. Así, quedan fuera los colosos corporativos que controlan la infraestructura y la cadena de producción de estos productos. Es el caso de NVIDIA, líder mundial en la fabricación de tarjetas gráficas para IA y la compañía más valiosa del mundo con una capitalización bursátil que ronda los cinco billones de dólares. También el de productores de microchips como la taiwanesa TSMC, la número uno; las surcoreanas Samsung y SK Hynix o las estadounidenses Broadcom y Micron, todas ellas en el top 15 global.

Empresas de Estados Unidos

Cada vez hay más consenso de que Google es la mejor posicionada para ganar la carrera de la IA generativa. El pasado diciembre, y de la mano de su laboratorio de vanguardia DeepMind, la empresa tecnológica presentó su último modelo, Gemini 3, que se convirtió rápidamente en uno de los más potentes del mercado, según las principales clasificaciones. Su aplicación cuenta actualmente con más de 900 millones de usuarios mensuales, cifras que se han más que duplicado en solo un año y que irán a más gracias al acuerdo con Apple para integrar Gemini en los iPhone como columna vertebral del nuevo asistente Siri. Además, controlar el buscador que opera como la puerta de entrada a Internet se ha convertido en una ventaja estratégica para Google: la función que genera resúmenes sintéticos (AI Overviews) acumula más de 2.500 millones de usuarios activos al mes.

Todo eso empieza a traducirse en resultados. Su matriz, Alphabet, es la segunda compañía mundial por capitalización bursátil y sus ingresos anuales superaron el año pasado los 400.000 millones de dólares por primera vez en su historia. "Nuestras inversiones en IA están dinamizando todos los ámbitos de la empresa", informó su director ejecutivo, Sundar Pichai, en abril. Ese éxito radica en que Google está utilizando la IA para recopilar más datos de los usuarios y potenciar así su principal negocio, la publicidad digital.

Fundado en 2015 como un laboratorio sin ánimo de lucro, OpenAI se catapultó al estrellato a finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. El chatbot que dio el pistoletazo de salida a la carrera de la IA es también el más usado del mundo. En mayo, logró registrar 1.000 millones de usuarios activos al mes en su aplicación móvil, un hito histórico que ha alcanzado más rápido que YouTube, TikTok o Instagram. El último modelo de la compañía, GPT-5.5, encabeza algunas clasificaciones, si bien se sitúa por detrás de Anthropic en la mayoría.

OpenAI ingresó más de 13.000 millones de dólares en 2025 y, tras su última ronda de financiación, ha disparado su valor a 852.000 millones. Aun así, la firma dirigida por Sam Altman no es rentable debido al coste astronómico que requiere la infraestructura de la IA. Se estima que este año pierda unos 14.000 millones y que siga quemando dinero hasta alcanzar el umbral de la rentabilidad en 2030, según informes internos vistos por The Wall Street Journal. Con la promesa de recuperar esa inversión en el futuro, la start-up ha presentado esta semana la documentación para su salida a bolsa, una operación que podría disparar inicialmente su valor al billón de dólares.

Anthropic nació en 2021 como una escisión de la rama "ética" de OpenAI. En 2023 lanzó Claude, su familia de modelos generativos, y en 2025 empezó a ganar terreno a su rival con Claude Code, toda una sensación en el sector del software gracias a que permite crear código informático —y, por ende, aplicaciones— incluso a usuarios sin conocimiento. Su último modelo, Fable 5, y su predecesor, Claude Opus 4.8, son los mejores del mundo en esa y otras métricas.

La IA de la firma dirigida por Dario Amodei cuenta con 56 millones de usuarios activos mensuales, muy lejos de ChatGPT. Aun así, el aumento interanual de sus cifras ha sido del 640%, lo que apunta a una creciente popularidad alimentada, en parte, por su enfrentamiento con la administración Trump o por la creación de Mythos, un modelo capaz de detectar vulnerabilidades de ciberseguridad que ha puesto al mundo en vilo. Esa fama es particularmente acentuada entre los clientes empresariales, los que más dinero gastan, que prefieren Claude al modelo de su archienemiga.

Con todo eso, Anthropic también ha desbancado a OpenAI como la start-up más valiosa del mundo al alcanzar los 965.000 millones de valoración. La firma, que ultima sus planes para salir a bolsa, es el único gran laboratorio de IA que apunta a lograr su primer beneficio operativo en 2026.

Infografía que muestra las empresas que están liderando el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Cuando ChatGPT sacudió al mundo a finales de 2022, Microsoft corrió para reforzar su alianza exclusiva con OpenAI, en la que ha invertido un total de 13.000 millones de dólares. El acuerdo también convirtió los modelos GPT en la tecnología que sustenta Copilot, el asistente de IA que ha integrado en todos sus productos de ofimática (Word, Teams, Excel...). El gigante asegura que su mayordomo virtual, que permite usar otros modelos como Claude, cuenta con unos 200 millones de usuarios, 20 millones de ellos de pago.

Tras meses de desajustes de intereses, ambas empresas abrieron su relación a terceros. Microsoft acaba de presentar siete modelos propios de IA –siendo MAI-Thinking-1 el más potente– para reducir su dependencia de OpenAI. Aún no han sido evaluados externamente. Microsoft mantiene una participación del 27% en la división con ánimo de lucro de OpenAI, valorada en 135.000 millones de dólares.

El gigante de las redes sociales inició su apuesta por la IA con una fórmula poco habitual en Silicon Valley: su familia de modelos, LLaMA, hizo públicos algunos de sus parámetros. Aunque Meta ha asegurado que son de código abierto, la Open Source Initiative lo ha negado y la ha acusado de "confundir" a los usuarios y "contaminar" el término. Más allá de esta polémica, su último modelo, Muse Spark, ya totalmente cerrado, ocupa la onceava posición en la clasificación global. A través de Meta AI, la compañía liderada por Mark Zuckerberg ya ha integrado su IA a sus tres grandes plataformas —Facebook, Instagram y WhatsApp—, así como a sus gafas inteligentes. Eso ha permitido que ya rebase los 1.000 millones de usuarios mensuales, según Meta.

Aunque es una empresa aeroespacial y de Internet satelital, SpaceX también es desde febrero dueña de xAI, la firma de IA de Elon Musk. Tras cofundar OpenAI en 2015 y abandonarla en 2018 al no logra hacerse con su control, el hombre más rico del mundo creó su start-up en 2023, poco después de firmar una carta pública que pedía pausar el desarrollo global de esta tecnología. Su principal modelo, Grok, es conocido por haber amplificado conspiraciones y todo tipo de bulos, algo que responde a que fue diseñado sin las medidas de seguridad de otros chatbots para así ser "políticamente incorrecto". El proyecto de IA generativa del hombre más rico del mundo cuenta con 117 millones de usuarios mensuales y se sitúa entre los 20 más potentes del mundo. Aun así, xAI perdió 6.400 millones de dólares en 2025.

Empresas de China

Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico, también apuesta por la IA. Su familia de modelos, Qwen, destaca en las clasificaciones internacionales. Su última versión, Qwen 3.7 Max, oscila entre la quinta y la séptima posición mundial, dependiendo de la lista, solo por detrás de los de Anthropic, Google y OpenAI. Cofundada en 1999 por Jack Ma, la valoración actual de la empresa ronda los 287.000 millones de dólares, situándola en el puesto número 57 a nivel mundial.

El gigante tecnológico ByteDance, propietario de TikTok, es también dueña de la app de IA más popular de China. Se trata de Doubao, una plataforma multifunción que permite chatear por texto, audio y vídeo, activar agentes para realizar tareas de forma autónoma y generar imágenes, presentaciones o pódcasts. Aunque no cuenta con unas capacidades tan avanzadas como sus competidoras, su integración en Douyin, la versión china de TikTok, ha disparado su popularidad y ya acumula más de 157 millones de usuarios mensuales, según datos de la firma de inteligencia QuestMobile. Aun así, las pérdidas que ByteDance acumula por el elevado coste de la IA la han llevado a introducir planes de pago que han indignado a millones de usuarios y que podrían complicar su liderazgo.

A principios de 2025, un desconocido laboratorio sorprendió al mundo tecnológico al lanzar una IA equiparable a las más punteras de EEUU, pero cuyo desarrollo había sido muchísimo más económico. Se trató de DeepSeek, firma fundada en 2023 por Liang Wenfeng, y su salto disparó las alarmas en Silicon Valley. Actualmente, su aplicación cuenta con unos 143 millones de usuarios mensuales, la segunda más popular de China en el ámbito de la IA, según QuestMobile. La compañía se prepara para cerrar su primera ronda de financiación externa, de unos 7.400 millones de dólares, respaldada por el gigante tecnológico chino Tencent. Eso dispararía su valoración a entre 52.000 y 59.000 millones y la convertiría en la octava start-up más valiosa del mundo.

Fundada a finales de 2021, MiniMax se ha convertido rápidamente en uno de los pesos pesados de la IA en China. Su último modelo fundacional, MiniMax M3, despunta entre los 20 más potentes del mundo, según los índices de referencia en el sector. La firma, respaldada económicamente por Alibaba y Tencent, cotiza en la bolsa de Hong Kong con una capitalización de entre 18.000 y 27.000 millones de dólares. La firma asegura contar con 300 millones de usuarios y un millón de clientes. Aunque sus ingresos crecen, también lo hacen sus pérdidas, algo común entre las start-ups de la industria.

Moonshot AI es otra de las firmas chinas emergentes en IA. Creada en 2023, la firma ha catapultado su modelo, Kimi, entre los más potentes del mundo. Su última iteración, Kimi K2.6, se sitúa en la décima posición del Artificial Analysis Coding Index. También financiada por Alibaba y Tencent, planea su salida a bolsa en Hong Kong. Con su última ronda de financiación alcanzó los 20.000 millones de dólares de capitalización. Su chatbot tiene unos 50 millones de usuarios globales.

Anthropic ha acusado a DeepSeek, MiniMax y Moonshot de crear cuentas falsas para mantener conversaciones con Claude y usar esas interacciones para entrenar sus modelos de IA, un proceso denominado destilación.

La multinacional tecnológica de Pekín, especializada en smartphones y coches eléctricos, también se ha lanzado desde el año pasado a la carrera de la IA. Su último y mejor modelo, MiMo-V2.5-Pro, ocupa la novena posición mundial. De código abierto, está orientado a agentes y es más barato de operar que la mayoría de sus competidores occidentales, su principal baza.

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La única representante europea en esta lista es la francesa Mistral AI. Fundada en 2023, la start-up ha sido valorada en unos 11.700 millones de euros. Su último modelo, Mistral Medium 3.5, ocupa la posición 21 en el principal ranking del sector.