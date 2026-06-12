Rokid Glasses: cuando la inteligencia deja de ser promesa y empieza a usarse

Durante mucho tiempo, las gafas inteligentes han vivido atrapadas entre dos extremos: la fascinación por lo que podrían llegar a ser y la sensación de que todavía no servían del todo para algo concreto. En este escenario han llegado recientemente al mercado Rokid Glasses que aportan el punto de maduración suficiente para centrarse en la utilidad. No son una fantasía de laboratorio, sino una pieza de tecnología que facilita la jornada de quien las lleva puestas.

No se presentan como un accesorio experimental, sino como una herramienta pensada para trabajar, traducir, registrar, guiar y asistir sin imponerse visualmente.

Un producto que se entiende al usarlo

La primera impresión que dejan las Rokid Glasses está muy ligada a su planteamiento físico. Con un peso de 49 gramos, una estructura en aleación de magnesio y aluminio y patillas de TR90, el dispositivo apuesta por una presencia contenida, pensada para convivir con el usuario durante horas. No es una pieza que obligue a “actuar” como futurista; al contrario, intenta que la tecnología quede absorbida por la normalidad del gesto.

A esa idea contribuye también la compatibilidad con lentes para miopía o astigmatismo, un detalle que parece menor pero no lo es. En productos de este tipo, la verdadera prueba no está en la demo de lanzamiento, sino en su capacidad para adaptarse a cuerpos, usos y necesidades diversas. Rokid entiende ese punto y lo resuelve con una filosofía más cercana a la de un producto maduro que a la de un prototipo llamativo.

Experiencia discreta

La mejor virtud del diseño no es llamar la atención, sino desaparecer lo suficiente como para que la experiencia resulte natural. Rokid parece haber entendido que un buen wearable tech no necesita parecer un gadget para demostrar que lo es.

Pantalla pensada para informar, no para distraer

El sistema visual de las Rokid Glasses se apoya en una pantalla waveguide con micro-LED, resolución de 640 x 480 por ojo, brillo de 1.500 nits y un campo de visión de 30 grados. Son datos técnicos, sí, pero lo relevante es lo que sugieren: legibilidad, uso en entornos reales y una lectura de la información diseñada para no invadir el campo visual más de la cuenta.

No hay una voluntad de transformar el rostro del usuario en una superficie cinematográfica, sino de añadir capas de información útiles en el momento exacto en que hacen falta. La distancia virtual superior a seis metros y la fusión de imagen hasta el infinito refuerzan esa sensación de comodidad técnica que evita una parte de la fatiga habitual en este tipo de dispositivos. En la práctica, el sistema parece buscar una presencia leve pero eficaz, más preocupada por la claridad que por el espectáculo.

IA aplicada a tareas concretas

Lo convincente de las Rokid Glasses no es su lista de funciones, sino la lógica con la que las agrupan. Estas gafas integran traducción en tiempo real, transcripción, reconocimiento de objetos, navegación HUD, resolución de problemas matemáticos, notas por voz y teleprompter, todo apoyado por el chip Qualcomm AR1, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Estas cifras las coloca en un terreno especialmente interesante: el de los dispositivos que no quieren ser solo una pantalla, una cámara o un asistente, sino una extensión de la atención del usuario. La compatibilidad con modelos de lenguaje como ChatGPT y Google Gemini, según informa la marca, suma una capa de flexibilidad que encaja con la idea de un wearable útil para contextos profesionales, viajes, asistencia diaria o incluso tareas de creación de contenido.

Lo más relevante es que esta integración no es caprichosa. La firma no acumula funciones para rellenar una ficha técnica, sino que articula un pequeño ecosistema de apoyo cognitivo. Y ahí está una de las razones por las que estas gafas destacan por encima de muchas propuestas anteriores: cada función parece responder a una necesidad reconocible.

Productividad

Traducción, transcripción, navegación y notas no son adornos de una hoja de especificaciones. Son tareas que, bien resueltas, convierten el wearable en una herramienta útil para el usuario actual.

Cámara y sonido al servicio del contexto

La cámara Sony IMX681 de 12 MP añade una dimensión clara de captura en primera persona. En este formato, la cámara no es solo un complemento para grabar; también amplía el alcance funcional del dispositivo al permitir reconocimiento visual, contextualización de entornos y apoyo a procesos guiados por IA. Esa combinación resulta especialmente atractiva porque conecta la visión del usuario con la interpretación automática de lo que está viendo.

En el apartado sonoro, incorpora cuatro micrófonos con cancelación de ruido mediante IA y dos altavoces direccionales HD. La importancia de esta sección no debe subestimarse: en un producto donde la voz es parte esencial de la experiencia, la calidad de captación y reproducción marca la diferencia entre una función prometida y una función realmente usable. También ayuda el indicador discreto de cámara, un elemento que refuerza la percepción de control y privacidad en un terreno donde esas preocupaciones son inevitables.

Autonomía y uso prolongado

La batería de 210 mAh, combinada con un estuche de carga que puede ofrecer hasta diez recargas, dibuja un escenario razonable para una jornada extendida. No estamos ante un dispositivo de uso anecdótico, sino ante una plataforma que busca acompañar desplazamientos, reuniones, viajes o rutinas laborales sin convertirse en un problema logístico.

Ese enfoque se completa con controles físicos sencillos, basados en un botón en la patilla y un slide pad. La decisión tiene mucho sentido: aunque la voz sea el canal más natural para algunas tareas, depender solo de ella sería una limitación en entornos ruidosos o poco privados. Rokid resuelve esa tensión con una interfaz que no obliga a elegir entre sofisticación y control.

La autonomía como argumento

En wearables, durar importa tanto como impresionar. La batería, el estuche de carga y el control físico son parte del relato de uso real, no simples complementos.

Una marca y producto en expansión

La historia de Rokid Glasses no puede separarse del momento comercial y geográfico en el que llegan. El éxito de la marca en Japón, con el hito de Makuake (plataforma líder de Japón en compra anticipada y crowdfunding) y unas ventas aproximadas de 3,9 millones de dólares, no es un dato aislado: apunta a una adopción real de las gafas inteligentes en escenarios de uso cotidiano.

A eso se suma la expansión internacional de Rokid, con lanzamientos recientes en Alemania, Indonesia y Filipinas, y próximos movimientos en Corea, Suiza y Francia. La compañía asegura además un crecimiento interanual del 300% en su negocio internacional durante el primer trimestre de 2026. Todo ello coloca a las sus gafas dentro de una estrategia de largo alcance y no como un producto aislado que busca aprovechar una tendencia pasajera.

Prestaciones que sostienen la propuesta

Más allá de la ficha técnica, el proyecto transmite una idea de fondo bastante clara: la tecnología debe servir a más personas y hacerlo sin complicarles la vida. El lema “Leave Nobody Behind” no funciona aquí como simple frase de campaña, porque se refleja en decisiones concretas como la compatibilidad con graduación, el enfoque multilingüe, la apuesta por un ecosistema abierto y la orientación a usos prácticos.

También es relevante la intención de no encerrar al usuario en una única lógica de IA. El soporte para múltiples modelos de lenguaje apunta a una concepción flexible, menos cerrada y más cercana a la interoperabilidad que a la dependencia.

Valoración y precio

Las Rokid Glasses dejan una impresión positiva porque entienden con claridad qué necesita hoy una categoría como esta. No tratan de convertir las smart glasses en un espectáculo continuo, sino en una herramienta que aporta información, contexto y asistencia sin robar protagonismo al usuario.

La combinación de diseño ligero, pantalla bien resuelta, IA integrada, cámara útil, audio convincente y orientación real a la productividad sitúa a Rokid en una posición muy sólida dentro del segmento. Si el futuro de las gafas inteligentes pasa por dejar de parecer un experimento y empezar a parecer una extensión natural del día a día, Rokid Glasses están entre las propuestas que mejor han entendido ese camino.

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Estamos ante unas gafas inteligentes que tienen argumentos reales para sostener su crecimiento en el mercado. El precio ronda los 700 eruos.