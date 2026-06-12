Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elon MuskBarcelonaMourinhoPacto asiloMutualistasJonathan AndicZapateroBebé maltratadoPapa León XIV
instagramlinkedin

Registrado en Downdetector

Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países

Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión

Los iconos de Facebook, WhatsApp e Instagram en una pantalla de móvil.

Los iconos de Facebook, WhatsApp e Instagram en una pantalla de móvil. / ARUN SANKAR / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.

Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.

Noticias relacionadas

Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  2. Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' lidera con su semifinal y el Papa empeora las tardes de La 1
  3. Las máquinas para el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros amanecen con pintadas en contra de la resignificación
  4. Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias tras la imputación de Zapatero y la trama de Leire Díez
  5. El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios
  6. Detenido el productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras
  7. RTVE retira temporalmente las nuevas entregas de ‘Cifras y Letras’ tras firmar su mejor temporada
  8. Félix García, experto en reformas: 'En el cuarto de baño utiliza el hueco de la ducha también para meter la zona de lavandería con secadora y lavadora

Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países

Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países

Fable se muestra en acción con un extenso vídeo, aunque aún queda mucho para su estreno

Fable se muestra en acción con un extenso vídeo, aunque aún queda mucho para su estreno

Enabot EBO Max FamilyBot: crónica de un robot que quiere formar parte de la familia

Enabot EBO Max FamilyBot: crónica de un robot que quiere formar parte de la familia

El bienestar femenino evoluciona: la intimidad gana espacio como parte del autocuidado

El bienestar femenino evoluciona: la intimidad gana espacio como parte del autocuidado

Audio-Technica ATH‑WP900SE, auriculares premium con sonido Hi‑Res y diseño de madera

Audio-Technica ATH‑WP900SE, auriculares premium con sonido Hi‑Res y diseño de madera

Visa se alía con OpenAI para que la inteligencia artificial pueda comprar y pagar por los usuarios

Visa se alía con OpenAI para que la inteligencia artificial pueda comprar y pagar por los usuarios

Logitech refina el arte de presentar con Spotlight 2: háptica, control digital y un toque de calma

Logitech refina el arte de presentar con Spotlight 2: háptica, control digital y un toque de calma

Halo: Campaign Evolved salta a PS5 y reconstruye la campaña que lo originó todo

Halo: Campaign Evolved salta a PS5 y reconstruye la campaña que lo originó todo