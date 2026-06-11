Timekettle presenta un intérprete portátil para reuniones multilingües con hasta 60 participantes

Timekettle, compañía de tecnología de interpretación, ha anunciado el lanzamiento del X1 Meeting Interpreter Hub, un dispositivo portátil para facilitar la comunicación en entornos internacionales. El equipo permite traducciones en tiempo real en reuniones, formaciones o eventos híbridos con hasta 60 participantes, con un formato compacto de menos de 200 gramos.

La propuesta responde a un problema habitual en equipos globales: las barreras lingüísticas que dificultan la fluidez de las reuniones. Los sistemas tradicionales de interpretación suelen implicar costes elevados, equipamiento complejo y poca flexibilidad para encuentros improvisados o de corta duración.

Funciones

El X1 Meeting Interpreter Hub integra en un dispositivo funciones de traductor portátil, auriculares con interpretación simultánea, acceso simplificado a reuniones y transcripción en directo. Los usuarios pueden conectarse sin necesidad de instalar aplicaciones, escaneando un código QR o accediendo mediante una URL desde cualquier dispositivo.

El sistema admite hasta cinco idiomas simultáneos y amplía la capacidad respecto a la generación anterior. También permite proyectar traducciones en pantalla en tiempo real, una función orientada a conferencias y presentaciones.

Aspectos técnicos

Entre sus características técnicas, incorpora reconocimiento de voz por conducción ósea y una matriz de micrófonos para reducir el ruido de fondo, con mejora de precisión respecto al modelo previo. El dispositivo es compatible con 52 idiomas y 106 acentos, con actualizaciones automáticas, y ofrece almacenamiento local de datos para reforzar la privacidad.

En cuanto a autonomía, alcanza hasta ocho horas de uso continuo, con carga rápida que proporciona alrededor de hora y media de funcionamiento en cinco minutos.

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Precio y disponibilidad

El X1 Meeting Interpreter Hub estará disponible a partir del 22 de junio de 2026 en la tienda oficial de Timekettle, Amazon y distribuidores autorizados. El precio del paquete estándar es de 849 dólares (unos 835 euros) e incluye el dispositivo, auriculares, base de carga y accesorios.