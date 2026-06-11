Satellai Collar Go: un collar GPS con IA para seguir la actividad y el bienestar de la mascota

La compañía Satellai ha presentado recientemente Collar Go como un collar pensado para cubrir dos necesidades a la vez: saber dónde está el perro y entender mejor cómo se encuentra. La propuesta se apoya en el seguimiento GPS, en el historial de localización, en las zonas virtuales y en un sistema de monitorización de actividad y bienestar vinculado a su plataforma Petsense AI.

La marca lo sitúa además dentro de una idea más amplia: pasar del simple rastreo a una lectura más holística del estado del animal, con datos que incluyen actividad, descanso, movimiento, temperatura y ubicación.

Qué propone

Collar Go está diseñado para uso diario y para situaciones de exterior, con una construcción IP68 resistente al agua, historia de ubicaciones ilimitada y batería de hasta 7 días en modo ahorro. La marca también menciona iluminación Starlight ajustable y audio bidireccional para localizar o interactuar con el perro en distintas situaciones.

Junto al hardware, Satellai asocia el dispositivo a Petsense AI, una capa de análisis que interpreta señales de comportamiento, actividad, sueño, movimiento, temperatura y localización para generar avisos y recomendaciones sobre bienestar. En la documentación se indica que esta plataforma se irá desplegando como actualización gratuita para los dispositivos de la marca.

Diseño y uso

En el plano físico, la guía destaca un diseño robusto orientado a salpicaduras, lluvia, charcos y actividades al aire libre, con certificación IP68 y detección de humedad en el puerto de carga para ayudar a cargar solo cuando sea seguro hacerlo. También incorpora líneas reflectantes en la banda para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz.

La marca añade compatibilidad NFC para facilitar la identificación si alguien encuentra al perro, y un sistema de iluminación con tres efectos para localizarlo por la noche o en zonas de visibilidad reducida. Todo ello refuerza el enfoque práctico del producto, que no busca solo registrar recorridos, sino acompañar salidas, paseos y situaciones imprevistas.

Localización GPS

Uno de los puntos centrales del Collar Go es el seguimiento GPS en tiempo real con cobertura global, apoyado en cinco sistemas GNSS y en tecnología de calibración propia para mejorar la precisión. En Europa se indica compatibilidad con 680 redes en 180 países y regiones, mientras que para EE. UU. y Canadá se habla de 115 redes en 51 países y regiones.

A ello se suma el historial de ubicación ilimitado, pensado para revisar trayectorias, rutinas y posibles incidentes con más contexto. También permite crear zonas virtuales de forma cuadrada o circular y recibir alertas inmediatas cuando el perro sale del perímetro definido.

Bienestar y actividad

Se integra en el dispositivo un sistema de monitorización de actividad y salud que registra paseos, siestas y tiempos de juego. La idea es convertir esos momentos en información útil para interpretar mejor la rutina del perro y detectar cambios de comportamiento.

La marca habla también de alertas de salud con datos en tiempo real y puntuaciones mensuales de bienestar, además de comparación continua con características generales de la raza y la edad para detectar posibles problemas de forma temprana. En ese enfoque entra Petsense AI, que funciona como motor de análisis y que la compañía describe como una especie de “digital twin” del animal.

Petsense AI

Petsense AI es la capa de software más ambiciosa del ecosistema Satellai. La marca lo define como un modelo multimodal capaz de unir datos de comportamiento, entorno y bienestar para producir una visión más completa del perro.

Aporta funciones como respuestas en lenguaje natural dentro de la app, con preguntas del tipo cómo está el perro hoy o si se comporta con normalidad para su edad y raza. También se incluyen orientaciones específicas sobre alimentación y cuidados, siempre según el texto de la marca y dentro de la propia experiencia de la aplicación.

Ventajas para la mascota

Las ventajas para el animal se centran en la prevención, la seguridad y el seguimiento continuado. El GPS con alertas de escape ayuda a reaccionar si el perro abandona una zona segura, mientras que el historial de ubicación permite reconstruir movimientos y localizar puntos clave de sus rutas.

La monitorización de actividad y sueño aporta contexto sobre sus hábitos diarios, y las alertas de salud pretenden detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. A esto se añaden la visibilidad nocturna, la resistencia al agua y la posibilidad de marcar zonas peligrosas en el mapa, una función pensada para evitar áreas con plantas tóxicas, hongos venenosos u otros riesgos.

Valores del equipo

Destacar la combinación de varias funciones en un solo dispositivo: localización GPS, zonas virtuales, historial ilimitado, alertas de escape, monitorización de actividad, coach de IA, audio bidireccional y batería de larga duración.

También suma elementos prácticos como la resistencia IP68, la detección de humedad en la carga, la visibilidad reflectante y la identificación NFC. En conjunto, resuelve tanto el seguimiento en exteriores como el control del bienestar cotidiano desde la misma plataforma.

Precio

El Satellai Collar Go tiene un precio oficial de 79 euros. Ya está disponible para compra en la web de la marca.

Valoración

Collar Go deja una buena impresión por la amplitud de funciones que integra y por la coherencia entre hardware y software. Se trata de un producto que no se limita a rastrear, sino que intenta aportar contexto sobre actividad, descanso, ubicación y posibles cambios de bienestar, algo especialmente útil en perros con mucha vida al aire libre o con rutinas variables.

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Resulta destacable que la marca haya incluido detalles prácticos muy concretos, como la resistencia IP68, las alertas de escape, el historial ilimitado, la detección de humedad en la carga y la identificación NFC.