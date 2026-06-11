AYUDA EN CASA
Nuki propone un acceso inteligente para dejar la casa segura durante las vacaciones
La compañía alemana permite dar permisos digitales temporales a familiares o vecinos desde el móvil, sin duplicar llaves físicas y con control remoto del acceso al hogar
Con el verano a la vuelta de la esquina y el inicio de las vacaciones, muchas familias vuelven a plantearse la misma duda: quién se hará cargo de la casa mientras están fuera. Regar las plantas, alimentar a las mascotas, recoger paquetes o simplemente comprobar que todo sigue en orden son tareas habituales que suelen recaer en familiares, amigos o vecinos de confianza.
En ese contexto, Nuki propone el uso de cerraduras inteligentes como una forma de mantener el control del hogar sin renunciar a la ayuda de terceros. La compañía informa que su sistema permite compartir accesos de forma digital y temporal, evitando la necesidad de entregar copias de llaves físicas y reduciendo la incertidumbre sobre quién entra y cuándo lo hace.
Preocupación frente a la ausencia
La empresa señala que esta fórmula resulta especialmente útil en verano, cuando aumentan los desplazamientos y también las preocupaciones por la seguridad doméstica. Según un estudio citado por Nuki, el 94,7% de los españoles muestra alguna preocupación por la protección de su hogar, y los robos continúan siendo el principal motivo de inquietud.
Capacidades
El sistema de la firma, basado en su cerradura Smart Lock Pro de quinta generación, permite crear permisos de acceso desde el teléfono móvil y configurarlos con fechas y horarios concretos. De este modo, un vecino puede entrar solo el tiempo necesario para una tarea puntual, sin necesidad de intercambiar llaves ni coordinar entregas presenciales.
La aplicación permite gestionar y revocar esos accesos en cualquier momento, también a distancia, así como consultar el historial de entradas y comprobar el estado de la puerta en tiempo real. Nuki presenta esta tecnología como una herramienta que combina comodidad, colaboración vecinal y mayor control sobre la vivienda durante las ausencias prolongadas.
Hogar conectado
La compañía, fundada en Graz en 2015, indica que el objetivo es impulsar un modelo de acceso “sin llaves” y más flexible, adaptado al uso cotidiano del hogar conectado. Su consejero delegado y cofundador, Martin Pansy, subraya que la tecnología debe reforzar la confianza entre vecinos y no complicarla.
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