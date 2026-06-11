PRODUCTOS SINGULARES
Logitech refina el arte de presentar con Spotlight 2: háptica, control digital y un toque de calma
La marca suiza presenta un clicker premium que suma vibración táctil, resaltado digital y personalización avanzada para convertir cada intervención en una experiencia precisa y segura
Logitech ha presentado Spotlight 2, un presentador premium que busca ir bastante más allá del clásico mando para avanzar diapositivas. La propuesta combina feedback háptico, nuevas funciones de resaltado digital y opciones de control personalizable para que el ponente mantenga el pulso de la charla sin perder el contacto visual con la audiencia.
Un mando que quiere ser algo más
La compañía plantea este dispositivo como una herramienta pensada para quienes hablan en público regularmente, pero también para quienes se suben al escenario con más nervios de los deseados. El sistema háptico ofrece una respuesta táctil suave que ayuda, incluso, con un ejercicio guiado de respiración antes de empezar, una función poco habitual en este tipo de productos.
Ese enfoque convierte a Spotlight 2 en algo más que un simple accesorio de presentación. Se trata de un pequeño centro de control para ganar seguridad, precisión y fluidez en entornos presenciales e híbridos.
Resaltado digital
Uno de los cambios más llamativos está en los efectos de resaltado digital. El dispositivo incorpora funciones como Spotlight, Squarelight, Magnify y Annotate, además de puntero digital y láser Clase 1, con el objetivo de enfatizar ideas clave con más impacto visual.
Aquí la lógica es clara: no solo se trata de avanzar una diapositiva, sino de dirigir la atención del público con gestos más expresivos y herramientas más versátiles. En una presentación técnica, una demostración de producto o una charla corporativa, el extra puede marcar la diferencia.
Diseño y control
El dispositivo también apuesta por una ergonomía cuidada. Estamos ante un diseño premium con buen agarre e interfaz sensible a la presión, de modo que el pulgar encuentre su posición sin necesidad de mirar y el control resulte más natural durante la exposición.
Se suma la integración con Logi Options+, que permite asignar funciones como iniciar, pausar o silenciar a un botón de acción personalizable. Es una forma de adaptar el mando al estilo de cada usuario, en lugar de obligarle a ajustarse a un uso cerrado.
Conectividad y batería
Spotlight 2 se conecta por Bluetooth o mediante el receptor USB-C Logi Bolt incluido, y promete compatibilidad con PowerPoint, Google Slides y Keynote en macOS y Windows.
En autonomía, la ficha técnica es generosa: hasta tres meses de uso con una carga completa, o bien tres horas de presentación con solo un minuto de carga. Además, su alcance inalámbrico llega hasta 30 metros, lo que permite moverse con libertad por el escenario o la sala.
Sostenibilidad y precio
Incorpora aluminio producido con energía renovable, plástico reciclado posconsumo certificado y un embalaje con certificación FSC; en los modelos Graphite, Sand, Light Lilac y Black, las piezas plásticas contienen un 43% de material reciclado.
El producto estará disponible en colores Graphite y Sand a nivel global, con Light Lilac y Black en mercados seleccionados, por 129,99 euros.
Ficha técnica clave
Feedback háptico para guiar la presentación y apoyar el inicio con una respiración más controlada.
Efectos digitales Spotlight, Squarelight, Magnify y Annotate.
Botón de acción personalizable desde Logi Options+.
Conexión Bluetooth o receptor USB-C Logi Bolt.
Hasta 3 meses de autonomía y carga rápida.
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