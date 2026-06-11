Audio-Technica ATH‑WP900SE, auriculares premium con sonido Hi‑Res y diseño de madera

La firma japonesa ha anunciado el lanzamiento de los ATH‑WP900SE, unos auriculares de edición limitada que convierten la estética de las guitarras clásicas en argumento de diseño y sonido.

Audio-Technica presenta los ATH‑WP900SE como una pieza que trasciende el uso cotidiano. Su acabado lacado sunburst de tres tonos —habitual en instrumentos de cuerda— marca el carácter visual de unos auriculares concebidos para atraer tanto a audiófilos como a coleccionistas. La elección no es casual: Audio-Technica busca conectar la experiencia de escucha con la tradición musical más tangible.

Fabricación artesanal con sello japonés

El desarrollo de este modelo cuenta con la colaboración de Fujigen, histórico fabricante japonés de guitarras. Cada unidad se ensambla con un enfoque casi artesanal, desde la selección de la madera hasta el acabado final. El resultado es una carcasa de fresno macizo con vetas naturales visibles, que no solo aporta personalidad estética, sino también propiedades acústicas específicas.

Nuevo transductor para alta resolución

En el apartado técnico integran un transductor de 53 mm de nuevo diseño junto a una bobina móvil optimizada para mejorar la linealidad. Esta configuración busca ofrecer una reproducción de alta resolución en todo el espectro de frecuencias, con especial atención al detalle y a la naturalidad de instrumentos acústicos. La firma destaca un perfil sonoro afinado para resaltar matices en cuerdas, con equilibrio entre claridad, calidez y precisión.

Conectividad y escucha sin compromisos

Para preservar la integridad de la señal, el modelo incorpora conectores desmontables A2DC, habituales en la gama alta de la marca. Se incluyen dos cables: uno balanceado de 4,4 mm y otro estándar de 3,5 mm. El sistema de doble cableado contribuye a una mejor separación estéreo y a reducir interferencias, una característica especialmente valorada en entornos de escucha exigentes.

Portabilidad

A pesar de su orientación audiófila, Audio-Technica mantiene un diseño ligero y portátil. La idea es trasladar la experiencia de alta fidelidad fuera del entorno doméstico, sin penalizar comodidad ni facilidad de uso en movilidad.

Edición limitada con valor de colección

Cada unidad se entrega con un paño de limpieza Fujigen, pensado para preservar el acabado lacado, y una tarjeta con número de serie manuscrito. Este detalle refuerza el posicionamiento del producto como objeto de colección dentro del catálogo de la marca.

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Los ATH‑WP900SE ya están disponibles en España por 699 euros.